Orbán a kormány döntéseiről beszél a Kossuth Rádióban

Lesz negyedik hullám, de a kérdés az, hogy mit tehetünk. Mint egy versenyben: ki ismeri jobban a másikat. Most már kezdjük kiismerni, majdnem olyan jól ismerjük a vírust, mint a vírus minket – fogalmazott. Az oltás véd. A baj azokkal van, akik nem oltották be magukat, mert ők súlyos betegségnek vannak kitéve. Mindenkit arra kér, hogy higgye el, súlyos betegséget kockáztat. Arra kéri őket, hogy oltassák be magukat. Túl nagy ellenállásba ütközne az oltás kötelezővé tétele, ezt érzi. Az emberek nem fogadják el még azt, hogy a koronavírus ellen is kell oltás, kötelező oltás, mint ahogyan fiatalkorban több más oltás kötelező.