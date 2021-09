Karácsony Gergely kérte, mégsem lép vissza az MSZP-Párbeszéd jelöltje Debrecenben

Nem lép vissza az előválasztáson az MSZP-Párbeszéd debreceni képviselőjelöltje, hiába kérte erre telefonon Karácsony Gergely. Fábián István, a debreceni egyetem korábbi rektora az ATV híradójának azt mondta: már nyilvántartásba vették, így ha kell, pártok támogatása nélkül, függetlenként indul.

Az MSZP és a Párbeszéd tegnap közleményben jelentette be, hogy több körzetben is visszalépteti jelöltjeit a Momentum javára, cserébe a Momentum is átenged körzeteket a pártszövetség jelöltjeinek.

A pénteki megállapodás szerint az MSZP–Párbeszéd három választókerületekben a Momentum jelöltjét támogatja:

Győr-Moson-Sopron megye 1.: Pollreisz Balázs helyett Rehó Tibort támogatják, aki az ellenzék közös győri polgármesterjelöltje volt Dézsi Csaba András ellen az időközi választáson.

helyett támogatják, aki az ellenzék közös győri polgármesterjelöltje volt ellen az időközi választáson. Hajdú-Bihar megye 1.: Szabó Bencét támogatják Fábián István helyett.

támogatják Fábián István helyett. Vas megye 3.: Pleva Dánielt támogatják Ipkovich György volt szombathelyi polgármester helyett.

Cserébe a Momentum két helyen támogatja az MSZP–Párbeszéd jelöltjét:

Békés megye 4.: Szelényi Zoltánt támogatják Sebők Éva helyett.

támogatják helyett. Fejér megye 1.: Márton Rolandot támogatják Barlabás András helyett.

Teljesen fel vannak háborodva, mindenki értetlenül áll a történet előtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a helyi pártszervezetek sem tudtak erről

– mondta Fábián az ATV-nek.

Fábián István elmondása szerint Karácsony Gergely péntek reggel hívta fel, és közölte vele, hogy vissza kell lépnie, mert a két szervezet a Momentum jelöltjét kívánja támogatni. Fábián szerint két módon szűnhet meg a jelöltsége.

Vagy, azok a pártok, akik támogatták, ami azért furcsa, mert mégiscsak egyéni teljesítményről van szó, vagy az egyéni képviselőjelölt léphet vissza. Ez ebben az esetben nem fog megtörténni.

Arra a kérdésre, hogy ha nem lép vissza, akkor mi lesz, azt mondta, hogy párttámogatás nélkül is indul.

A Momentum jelöltje azt állítja, hogy előre neki sem szóltak. Csak annyit tud, hogy megvonták a professzortól a támogatást.

Ezek a döntések nem helyi szinten születnek, ezek országos politikai döntések. Engem is ugyanúgy váratlanul ért ez a döntés, mint professzor urat. Nem volt előzetes egyeztetés erről, kettőnk között főleg nem volt egyeztetés

– szögezte le Szabó Bence, akinek a javára vissza akarták léptetni Fábiánt.

Nem tisztességes az a dolog, ami itt Fábián Istvánnal történt. Én emberként, képviselőként, politikusként nem tehetek mást, mint, hogy azt mondjam, ilyet nem szabad csinálni. Én teljes mellszélességgel kiállok Fábián István professzor úr mellett

– hangsúlyozta Varga Zoltán, a DK helyi jelöltje.

A felsorolt jelölteken kívül a körzetben indulna Pálinkás József, az Új Világ Néppárt és Illés-Rácz Mariann, a Civil Fórum Debrecen, Jobbik jelöltje is