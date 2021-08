MKOE: egyszerű alkalmazottak is hozzáférhetnek számlaadatokhoz, nem csak kormánytisztviselők

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) az MTI-hez eljuttatott közleményben köszönte meg az adóhatóságnak, hogy megvalósítják javaslatait, egy év után. A javaslatokat az online számla-adatszolgáltatás kapcsán még a járvány első hulláma előtt és alatt fogalmazták meg. A közlemény szerint a Pénzügyminisztérium akkor még úgy döntött, hogy nem halasztja el „az előkészítetlen és számos színvonalbeli hibával küzdő rendszer bevezetését, ami számos problémát okozott a regisztráció során”.

Arra is kiérnek, hogy a fontos szakmai fórumok mellett a Magyar Könyvvizsgáló Kamara 2020 júliusi „konzultáció” nevű eseményén is felvetették javaslataikat,

amely után az alelnökünket a kamara etikai vizsgálat alá vetette és megrótta, mert kérdezett a hivatalnoktól.

Nehezményezik, hogy egyelőre nem sikerült minden javaslatukat beépíteni, ilyen elem a Pillér Kft. bevonása is. A közlemény szerint a Pillér Kft a NAV által irányított állami vállalat, amely hozzáfér az adatokhoz, amit már a MKOE már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is kifogásolt, eddig eredménytelenül. Továbbra is javasoljuk, hogy egyszerű alkalmazottak ne férhessenek hozzá a számla-adatokhoz, csak felesküdött kormánytisztviselők.

Ezzel együtt is köszönjük az adóhatóságnak, hogy bár nem válaszolnak, nem kommunikálnak és nincs semmilyen egyeztetés, a javaslatokat elolvassák és – 1 éves csúszással – alkalmazzák. MKOE az adótechnikai színvonal emelése érdekében továbbra is rendszeresen megküldött javaslatokkal fogja a NAV munkáját segíteni

– zárták közleményüket.

A közlemény apropóját az adta, hogy a NAV csütörtökön bejelentette: változások lesznek az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban.