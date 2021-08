Nyomoznak a főnővér ügyében, aki havi 170 ezer forintot kért egy idős nő bennmaradásáért

Havi 170 ezer forintot kért egy hozzátartozótól egy budapesti kórház krónikus osztályán dolgozó főnővér, hogy egy idős asszony az osztályon maradhasson – írta meg a 444.hu. Miután a lap megkereste a kórház igazgatóját, az intézményvezető belső vizsgálatot indított. Ez az eljárás nem jutott eredményre, így megkeresték a Nemzeti Védelmi Szolgálatot (NVSZ), akik nyomozni kezdtek az ügyben. Pár hónap eltelte után pedig az NVSZ feljelentést tett a rendőrségen, ahol jelenleg nyomozás folyik a főnővér ellen. A 45 éves főnővért a budapesti rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, a nő nem tett vallomást.

A lap információi szerint miután a főnővér elvette a 170 ezer forintos havidíjat, azt mondta a hozzátartozónak:

Ez nagyon sok pénz, én is azt mondom, hogy nagyon sok pénz. De ha egy ápolási osztályra elviszitek, ott is 120-130-140 ezer az ápolás díja és akkor az csak az intézménynek megy.

Az idős, krónikus beteg nőt tavaly kórházba kellett vinni belgyógyászati problémákkal, mert az otthoni ápolása nem volt többé lehetséges. Az idős asszonyt előbb az egyik nagy budapesti kórház sürgősségi osztályára szállították, majd átszállították egy másik kórházba, ahol négy napot töltött. Innen is „kitették” arra hivatkozva, hogy nem szorul kórházi ellátásra, miközben a lapnak nyilatkozó forrás szerint sokkal rosszabb állapotban volt, mint amikor felvették.

Az idős asszonyt ezután szállították abba a kórházba, amelyben a főnővér pénzt kért a bennmaradásért. Előbb a sürgősségi osztályra vették fel, ahonnan 12 óra infúzió után áthelyezték a belgyógyászatra. Az idős asszony hozzátartozója rettegett, hogy innen is ki fogják tenni, miközben azzal is tisztában volt, hogy az idősotthonokban is több éves várólisták vannak. Ekkor jött egy tipp egy ismerősétől, hogy keressék meg a kórház krónikus osztályán dolgozó főnővért, aki tud megoldást a problémájukra.

A hozzátartozó találkozott is a főnővérrel, aki rögtön elé rakott egy listát arról, hogy az osztályon dolgozóknak mennyit kell fizetni havonta ahhoz, hogy az idős asszony bennmaradhasson az osztályon.

Eszerint havonta kell fizetni:

az osztályvezető főorvosnak 50 ezer forintot,

a helyettesének 20 ezret,

a főnővérnek 25 ezret,

a gyógytornásznak 5 ezret,

a 10 nővérnek pedig fejenként 7 ezret.

A 444 forrásának nem volt más választása, félt attól, hogy ha nem fizet, akkor kirakják az idős asszonyt a kórházból, ezért borítékban, mindenkinek külön címezve bevitte a 170 ezer forintot a kórházba és átadták a főnővérnek.