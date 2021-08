Sikoltozva kértünk segítséget, teljes volt a zűrzavar – Megszólalt a buszbaleset egyik utasa

A Blikk elérte a nyolc halálos áldozattal járó buszbaleset egyik utasát, aki elmondta, mit tapasztalt a baleset pillanataiban.

Egy csattanásra riadtam fel és arra, hogy a busz nekiütközik a szalagkorlátnak, hosszan végig húzza azt, majd felborul

– mondta az asszony.

Hozzátette: „Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet. A pánikot csak fokozta, hogy koromsötét volt, senki nem tudta mi történt. Az utasok sikoltozva kértek segítséget, teljes volt a zűrzavar. Nekem az arcom sérült, kiesett a fogam, a hátamat is megütöttem, még most is csupa vér.”

Az asszonyt és keresztlányát végül a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül. Mint mondta, a sofőrök a tragédia előtt félórával Balatonlellén cseréltek, ezért biztos benne, hogy nem a fáradtság okozta a bajt.

Az M7-esen történ hajnali baleset után vasárnap délutánra a forgalom helyreállt.