Világszínvonalú mesterszakos Zsidó tanulmányok képzés Budapesten (X)

A Milton Friedman Egyetem keretein belül megvalósuló Ashkenazium Intézet angol nyelvű M.A. kurzusain a legnevesebb amerikai és izraeli egyetemekről érkező vendégprofesszorok előadásait hallgathatják októbertől a magyar és külföldi diákok.

Az EMIH, a hazai felsőfokú judaisztika oktatás színvonalának emelése céljából, a Milton Friedman Egyetem keretei között létrehozta az Ashkenazium Intézetet, amely első lépésként önálló mesterszakos vallástudományi képzést indít. Az angol nyelvű M.A. szak 2021 októberében kezdi meg működését. A név az európai zsidóság hagyományos „askenáz” megnevezésére utal, ugyanis az Intézet – a világon először – a zsidó tanulmányokon belül, kifejezetten az európai zsidóság szellemtörténetével és kultúrájával foglalkozik majd. A Yale, a Harvard, University of California, a New York-i Touro College, az izraeli Bar Ilan és a Tel Aviv University, valamint a német Bergische Universität Wuppertal egyetemről érkező neves vendégprofesszorok garantálják, hogy a résztvevők a régióban egyedülálló, világszínvonalú judaisztikai képzést kapjanak. A magyar és külföldi hallgatók a zsidó vallásfilozófiával, kánonjogtörténettel és misztikával foglalkozó rabbinikus tárgyakat hallgathatnak, továbbá nagy hangsúlyt kap a szekuláris európai zsidó irodalom és filozófia ismertetése is. Az Ashkenazium dékánja, Dr. Michael Chighel filozófus professzor elmondta, hogy a magyar hallgatók jelentős tandíjkedvezményt kapnak, számukra teljes tandíjmentességet biztosító ösztöndíjak is elérhetők korlátozott számban, de a külföldi jelentkezők is nagyon kedvező feltételekkel tanulhatnak judaisztikát Budapesten. Az Ashkenazium campusa a pesti belvárosban lesz.

A képzésre az Ashkenazium honlapján lehet jelentkezni: https://www.ashkenazium.eu/

Jelentkezési határidő: 2021.09.10.

————————————————

Michael Chighel professzor Torontóban és más kanadai egyetemeken végezte filozófiai tanulmányait, csaknem tíz éven át Bécsben tanított judaisztikát. Tudományos érdeklődése középpontjában az európai filozófusok állnak, azon belül is Martin Heidegger és Emmanuel Levina munkásságával foglalkozott. Chighel „Kabale” című könyve, amely Heidegger és a judaizmus kapcsolatával foglalkozik 2020-ban az év egyik filozófiai szenzációja volt.