Nagy váltások: karrierváltók az IT-szektorban (x)

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy az IT különböző területei inkább a férfiakat várják, és nőként nehezebb érvényesülni ebben a munkakörben. Négy karrierváltó nővel beszélgettünk, akik teljesen más szektorból érkeztek az IT területére, és elárulták: a sztereotípiák most már egyáltalán nem érvényesek, sőt, vannak olyan tipikusan női tulajdonságok, amelyek előnyt jelenthetnek a szektorban.

Az informatikai szektorról rengeteg mítosz él az emberek fejében, ezek között az, ami a leginkább tartja magát az, hogy egy férfias szakmáról beszélünk. Ez azonban ma már egyáltalán nem igaz, ahogy a legtöbb, IT-hoz társított kép sem – sőt, azt is érdemes tudni, hogy ez a gyűjtőfogalom rengeteg különböző munkakört takar, amelyek mindegyike más és más készségeket, beállítottságot és munkastílust követel meg. Ma már gyakorlatilag mindenki használja az informatikai szakma alapjait a mindennapokban, csak beállítottság kérdése, hogy mennyire tudna ebből karriert is csinálni. Négy karrierváltó nővel beszélgettünk, akik mindegyike más szakmában kezdte a pályafutását, de valamiért úgy döntött, hogy az IT lesz számára a megfelelő – egyikük sem bánta meg a pálfordulást.

„9 éve, amikor én váltottam a szektorba, még egészen más volt az IT” – mondta Diószegi Rita, aki a Malév megszűnése után váltott karriert, és most az EPAM szenior szoftvertesztelőként dolgozik. „Több is volt a férfi a szakmában, a sztereotípiák is jobban éltek. Például 9 éve egy fejlesztő még sokkal inkább előnyben részesítette az írásos kommunikációt az élő beszédhez képest, például volt olyan, hogy ugyanabban az irodában ülve is inkább chaten beszéltünk.”

Mészáros Edit, aki 2015-ben először toborzóként csatlakozott az EPAM-hoz, 2019-ben pedig Experience Designer (felhasználói élmény tervező – a szerk) lett, most már pontosan az ellenkezőjéről számol be.

Azt mondják az IT-ról, hogy férfiszakma, pedig pont az ellenkezője: nyitott, nagyon rugalmas, nem az számít, hogy az ember férfi vagy nő-e, vagy hogy milyen területről érkezik.

Ahhoz, hogy valaki az IT-ban helyezkedjen el, valójában csak affinitás kell, és ha nincs előtanulmány, akkor képzéseken kell részt venni.

Meg kell érteni, hogy az, ha az ember elvégez egy egyetemet, és élete végéig ugyanabban a munkakörben, ugyanazon a munkahelyen van, már nem életszerű

– mondta Bíróné Kircsi Andrea, aki néhány hónapja csatlakozott az EPAM debreceni csapatához, mint junior adatelemző, korábban pedig a Meteorológiai Szolgálatnál dolgozott éghajlati szakértőként.

Nyitottnak kell lenni, folyamatosan tanulni, és fel kell készülni arra, hogy változnak a körülmények.

A megszólalók közül ketten is a koronavírus-járvány miatti megváltozott helyzet miatt döntöttek úgy, hogy karriert váltanak, és megpróbálják az IT szakmát: Bíróné Kircsi Andrea kénytelen volt otthon maradni a gyerekekkel, amíg bezártak az iskolák, a korábbi munkáját így pedig nem tudta elvégezni, Pakai Karolina pedig kifejezetten olyan munkát keresett, amit a pandémia alatt otthonról is tud végezni. Ő jelenleg junior szoftverfejlesztő pozícióban dolgozik az EPAM-nál.

Én az egyik legjobb példa vagyok arra, hogy meg lehet ezt tanulni, csak akarni kell, mert eredetileg szociális munkás és szociális politikus vagyok. Elképzelni nem tudtam volna nagyon sokáig, hogy ebben a szektorban dolgozzam, nem az a típus vagyok, aki már az óvodában is programozott. Csak kitartás kell hozzá, hogy megtanuljuk ezt a szakmát.

Karolinának a legjobban a nemzetköziség tetszik, míg többen emelték ki pozitívumként, hogy rugalmasan lehet megválasztani a munkavégzés helyét. Bíróné Kircsi Andrea szerint például óriási előny az, hogy Debrecenből dolgozhat egy nemzetközi elemző csapat tagjaként. A helyi EPAM iroda biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, miközben a munkatársak Indiától Svájcon át akár az USA-ig bárhol lehetnek.

Sokan nem tudják pontosan, hogy mit is takar az IT szakma pontosan – nem kizárólag 8-10 órában gép előtt ülő programozókat ugyanis, rengeteg lehetőség van a szakmán belül a különböző képességekkel és beállítottsággal rendelkezők számára. „Ez egy kis sajátos világ, a saját mikrokörnyezetével. Ha azt mondjuk, hogy IT, számomra ez a kifejezés ma már nem mond semmit, mert gyakorlatilag mindent takar, de semmi konkrétumot nem mond arról, hogy ha elkezdünk fejleszteni egy szoftvert, annak mennyi állomása van még azelőtt, hogy kódolásra kerülne sor” – mondja Mészáros Edit. „Ebben a folyamatban van a tervezés (design), az üzleti elemző, az adatelemző, a projektmenedzser, mielőtt megszületik a termék és az elvárások, ami mentén meg kell csinálnunk, egy hosszú munka eredménye.. Utána van ennek az a része, hogy fejlesztünk, akik a különböző programnyelvek segítségével a maguk komplexitásában összehozzák a programokat. A program viszont nem kerülhetne ki, ha nincsenek tesztelők, akik folyamatosan azt monitorozzák, hogy ami elkészült, az megfelel-e a megrendelő igényeinek.”

Ha az ember azt hinné, hogy az IT még mindig nem egy nőies szakma, a megszólalók nem is érthetnének kevésbé egyet: vannak ugyanis tipikusan olyan női tulajdonságok, amelyek előnyt is jelentenek a szektorban a férfiakhoz képest. Ilyen az például, hogy a nők jellemzően jobban kommunikálnak.

Lehet és kell is kérdezni: amikor a képzésben vettem részt, a fiúk nagyon megköszönték, hogy ott vagyunk, mert ha nem lettek volna lányok az osztályban, lehet, hogy fele annyi kérdés nem hangzott volna el

– mondta Karolina. Ugyanígy fontos a problémamegoldási képesség, a rendszerszintű szemlélet, illetve az analitikus, elemző képességek – de minden munkakörre teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik az ideális jelölt.

Aki belevágna nőként (vagy akár férfiként is természetesen) az IT szektorba, annak rengeteg lehetősége van kipróbálni, egyáltalán érdekli-e a szakma: több ingyenes videó, képzés áll a rendelkezésre, érdemes körbenézni a neten, hogy valójában melyik terület a legérdekesebb számára. Érdemes megkeresni azt a munkát, amit annyira szeret, hogy jelentkezik az „élményállapot”, azaz amikor tényleg élvezi is, amit csinál, nem csak kötelességből végzi. Innen már a sok ingyenes internetes anyagból könnyű eldönteni, pontosan melyik munkakör lenne az, ami a leginkább illik a képességeihez.

Lelkileg érdemes felkészülni a képzésre, mert nehéz, és erőltetett a menet, de megéri. Én már most látom a karrierutat magam előtt, amit a korábbi munkáim során nem feltétlenül láttam még évek alatt sem.

