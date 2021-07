Utolsó lehetőség a budapesti újlakáspiacon (x)

Gyorsan fogynak a főváros legszélesebb sétálóutcájának, a Corvin Sétány utolsó új lakásai a hamarosan elkészülő Grand Corvin 2-ben

Újabb fontos állomásához érkezett Közép-Európa legnagyobb, több mint egy évtizede elindított városrész-megújítási programjának központi eleme, a Futureal-csoport által jegyzett Corvin Sétány. A Sétány utolsó lakóháza, a Grand Corvin második üteme elérte legmagasabb pontját, az épületre felkerült a szerkezetkész állapotot jelző bokréta. Budapest legszélesebb és egyik leghosszabb sétálóutcája – amely számos nemzetközi díjat is elnyert az elmúlt évek során – ezzel az összesen 558 lakásból álló épületegyüttessel nyeri el végső arculatát és válik teljessé. Abban a Sétány utolsó lakóépülete sem különbözik a korábbiaktól, hogy az itteni lakások is igen kapósak: az első ütemben már csupán 4, azonnal költözhető otthon várja leendő tulajdonosát, míg a második ütem értékesítettsége is meghaladja a 60 százalékot.

A Grand Corvin nem csak azért különleges, mert soha vissza nem térő lehetőséget nyújt azoknak, akik a Corvin Sétányon szeretnének új otthont vásárolni, de az építészeti megoldásai is azzá teszik.

A Corvin Sétányon megépült lakások népszerűségét és különleges státuszát mutatja, hogy az itt található, bérbe adott otthonok bérleti díja – az országos és a fővárosi átlagárakkal szemben – csak átmenetileg csökkent a Covid-időszak alatt. A könnyű és problémamentes bérbeadást támogatja a Cordia Property Management professzionális szolgáltatásai is közrejátszanak abban, hogy a Sétányon található stúdió lakások havonta 140.000 forint körüli, az egy hálószobás otthonok pedig 200.000 forint feletti áron adhatók ki.