Kijönne Önökből egy komplett börtönválogatott – mondta Jakab Orbánnak, és elvették tőle a szót

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője az azonnali kérdések során fordult Orbán Viktorhoz a hétfői Parlamentben. A politikus azzal kezdte, hogy felemlegette: a ficsúr szóért a múlt alkalommal tízmillióra büntették.

Szeretnék Öntől, mint régi kommunistától, bocsánat!, fiatal demokratától kérdezni

– szólt Orbánhoz Jakab.

Hogy nevezné a drága női táskák nagy szerelmesét Rogán Antalt? Hogy nevezné Boldog Istvánt, aki a hírek szerint Bécsbe ment a kenőpénzből luxusöltönyt venni?

Megjegyezte: “maguk egy nemzetet büntetnek, nem tízmillióra, hanem több ezer milliárdra.”

Orbán Viktor minderre úgy reagált:

Ön egy parlamenti párt frakcióvezetője, ami komoly dolog, egy ideig mi is komolyan vettük Önt. De Ön egy másik műfajban utazik, Ön egy komédiás. Ami sokba kerül az adófizetőknek, havi 6 millió forintba

– mondta a kormányfő.

Ezután a jobboldali nyilvánosságban rendre előkerülő Gyurcsány-show narratívát emlegette fel Orbán: “az Önök térfelén Gyurcsány a főnök, aki Önt nem az eszéért alkalmazza.”

Ezután Jakab Péter miután nem kapott a „Minek nevezzelek” kérdésére választ így reagált:

Hogy nevezzük Önt? Tolvajnak –

ekkor figyelmeztette a házelnök Latorcai János Jakabot, hogy olyanokat állít, hogy kénytelen lesznek elvenni tőle a szót.

Ezután azt mondta Jakab, hogy „Önökből kijönne egy komplett az börtönválogatott”, majd felemelt egy magyar zászlót, amire az volt írva:

Fizessenek a tolvajok!

Ekkor ki is kapcsolták a mikrofonját.

Orbán Viktor erre azt mondta: a Jobbik legkorruptabb magyar párt, már az előző választáson is eladó volt, „akkor megvette egy milliárdos, most is megvette egy másik milliárdos, Gyurcsány Ferenc”.