Fudan Egyetem: Palkovics meghívót küldött Karácsonynak Gergelynek és Baranyi Krisztinának

Palkovics László május 17-re meghívta Karácsony Gergely főpolgármestert és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert a Diákváros projekt megvalósításával és a Fudan Egyetem elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás céljából tartandó egyeztetésre – tudta meg az atv.hu. Baranyi Krisztina megerősítette a meghívást és azt nyilatkozta: elmegy, jó lesz, ha megkapják a várt információkat, de „sok jóra nem számít”.

Ferencváros polgármestere hozzátette: azt várta volna, hogy a döntéselőkészítésbe is bevonják őket, hiszen a döntések lényegében „a fejünk fölött” már megszülettek a Fudanról. Az egyeztetésen szeretnének tájékoztatást kapni a Fudan pontos helyszínéről, arról, hogy a Diákvárosban csak állami területen hogyan fér el az intézmény. Az üzleti tervről is részletes tájékoztatást szeretne, hogy „mennyit tesz be a projektbe a magyar állam pontosan, és Kína”. De arról is, hogy hogyan és miből térül meg a beruházás.

Palkovics László múlt héten jelentette be, hogy kezdeményezni fogja az egyetem megépítésének kiemelt beruházássá nyilvánítását, és az ATV korábbi cikke szerint emiatt felmerül, hogy nem lehet majd róla népszavazást kezdeményezni. Baranyi Krisztina szerint azonban a kiemelt státusszal sem lehet megakadályozni, hogy népszavazást tartsanak, az ugyanis teljesen másra vonatkozik.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Gy. Németh Erzsébet elmondta, hogy a kormány csak a saját területét nyilváníthatja kiemelt beruházásnak, sem a Fővárosi Önkormányzat, sem a IX. kerület nem fog a Fudan Egyetem számára semmilyen területet átadni. A főpolgármester-helyettesnek nincs tudomása arról, hogy kaptak volna bármilyen ajánlatot a kormánytól az egyetemre vonatkozóan.