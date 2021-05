Boldog István: Ha az ellenzék nyer, akkor is jogállamban élünk, nem úgy van, hogy kimegyünk és felakasztunk valakit a lámpavasra

Az ártatlanság vélelme nekem is jár

– mondta Boldog István fideszes parlamenti képviselő a Mezőtúr Városi Televízióban. Boldog arról beszélt, hogy szerinte az ellenzék miatt eldurvultak a felhergelt emberek, írja a Telex.

Boldogra hat év letöltendő börtönt, ötmilliós pénzbüntetést és 6,6 millió forint értékű vagyonelkobzást kér az ügyészség, miután hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyújtottak be vádiratot ellene és nyolc társa ellen.

Boldog a lap szerint arról is beszélt, hogy sokszor írják neki mostanában, hogy jól alszik-e. Erre azt mondja, egyrészt nyugodtan alszik az ügy miatt, hiszen nem követett el semmi olyat, amivel ártott volna a lakosságnak, vagy nem a térséget szolgálta volna, másrészt amiatt nem alszik jól, hogy ez az ügy a családjának a legrosszabb.

– mondja Boldog, aki szerint az ügy nem fog hamar lezárulni, hosszú folyamat lesz, de biztos a dolgában, és meg fogja magát védeni.

– mondta a képviselő. Az interjúban beszélnek arról is, amikor egy mezőtúri lakossal szóváltásba keveredett, amiről a lakos maga írt néhány napja. A poszt szerint a családjával egy fagyizó előtt álltak, amikor az elmondása szerint Boldog odaszólt neki, hogy

most nem mersz dumálni?

Ezután szóváltásba keverednek. Boldog szerint az ellenzék politikája, kommunikációja a hibás, élen az országgyűlési képviselőkkel, akik a mentelmi jogukkal élve bármilyen vádaskodást előadhatnak. Ezzel azonban felhergelnek embereket, akik úgy érezhetik, hogy fel lettek jogosítva arra, hogy akár az utcán beleköthet a képviselőbe.

Akár eljuthatunk arra a szintre, hogy megvernek embereket az utcán. És nem biztos, hogy politikusokat. Gondoljunk ebbe bele, hogy hova jutottunk.

– mondja.

Hát emberek, azért mégis jogállamban élünk! Ha véletlenül az ellenzék nyerne a következő választásokon, akkor is jogállamban élnénk. Akkor sem úgy van, hogy kimegyünk, és felakasztunk valakit a lámpavasra. Hát gondoljanak már bele! A politikus is ember, annak is van családja, és a jogállam nem változhat meg attól, mert esetlegesen kormányváltás lesz