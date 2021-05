Mostantól Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni

Mostantól kezdve a szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni

– jelentette be Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos jelezte: immár, akinek érvényes regisztrációja van, az AstraZeneca, Sinopharm és Szputnyik vakcinára tud időpontot foglalni. Emlékezetett továbbá, hogy a teljes védettséghez a második oltás is szükséges, így arra kért mindenkit, hogy vegyék fel a második oltást is.

Zajlik a járvány, továbbra is velünk van a koronavírus, mondta Müller, így továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. Mindegyik vakcina hatékony és biztonságos, amit Magyarországon használunk, immár hatféle vakcinával gazdálkodhatunk, tette hozzá az országos tiszti főorvos.

A járvány Magyarországon továbbra is a brit mutáns révén fertőz, indiai mutánst még nem azonosítottunk az országban, de természetesen ez valószínűleg idő kérdése

– fogalmazott, jelezve, hogy a brit mutáns megbetegítő képessége rendkívül erőteljes.

Müller felhívta a figyelmet arra is, hogy annak, aki három hónapon belül esett át a betegségen, nem ellenjavalt az oltás három hónapon belüli felvétele. Ezt az oltóorvossal kell megbeszélni, mert azoknál, akiknél enyhe lefolyású volt a betegség, nem képződik sok ellenanyag a fertőzés során.

A fiatalokat arra kérte, regisztráljanak a védőoltásra, hiszen hamarosan elkezdik oltani a 16-18 éves korosztályt. A jövő hét második felében indul majd az oltásuk a jelenlegi tervek szerint.