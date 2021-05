Gulyás Gergely a tömeges Pfizer-oltásról: Most már látjuk, hogy van igény erre

Továbbra is a beoltottak száma alapján döntenek az intézkedésekről, a következő enyhítés 5 millió oltásnál jöhet, de akkor még nem szüntetik meg a rendkívüli jogrendet, többek közt erről is beszélt Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában.

Eljutottunk oda, hogy több vakcina áll rendelkezése, mint ahányan oltásra várnak. Vannak, akik válogatnak az oltások között, mert attól tartanak, hogy a keleti vakcinával a külföldi mozgás lehetősége nem lesz azonos az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákhoz képest, ezért különösen a fiatalok kivárnak

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Arra a kérdésre, hogyan tudja elérni a kormány, hogy az eddig nem regisztrált hárommillió ember beoltását hogyan tudja elérni a kormány, Gulyás úgy felelt, az oltás nem kötelező, így nincs a kormánynak más eszköze, mint kampányokban elmondani az oltás fontosságát.

Egy-két hét múlva elérünk oda, hogy mindenkit beoltunk, aki szeretné. Innentől mindenkinek a maga felelőssége, hogy milyen kockázatot vállal

– fogalmazott.

Szerinte elképzelhető, hogy lesz még olyan lehetőség, mint a pénteki Pfizer-akció. Most már látják, hogy van igény erre, sokan, ha az oltóanyag típusa is elfogadható, akkor szívesen oltatják be magukat.

Ami az oltásregisztrációs oldal pénteki terheléses támadását illeti,

még zajlik a vizsgálat, de azt sem tartom kizártnak, hogy egyszerre rengetegen próbáltak csak időpontot foglalni.

Gulyás úgy látja, érdekes munkajogi vita lenne, ha a munkáltatók megkövetelnék az alkalmazottak oltását. Ezt a kormány még az egészségügyben sem követelte meg.

A Magyarországon élő külföldiek oltásával kapcsolatban azt mondta, a társadalmi immunitást kell elérni, és mindenki tagja a társadalomnak, aki itt él Magyarországon

Arról is szót ejtett, több kétoldalú utazási megállapodást már bejelentett Szijjártó Péter, további három-négy országgal már közel az egyezség, ezért szerinte nem is indokoltak azok a félelemek, amelyek a keleti vakcinákhoz fűződő utazási korlátozásokról szólnak.

Kötelező elfogadni az EMA által jóváhagyott vakcinákat, de harmadik ország állampolgárával szemben pozitív megkülönböztetést nem lehet tenni. Ha egy kínai turistát kínai oltással be lehet engedni, akkor a kínai oltással oltott uniós állampolgárt is be kell engedni. Mindenkinek eminens érdeke Európában, hogy Kínával az utazási korlátozások megszűnjenek, márpedig ott mindenki kínai vakcinával van beoltva

– magyarázta.

Hozzáfűzte, az orosz Szputnyik EMA-engedélyezésére is jó esély van, mert minden tudományos eredmény azt igazolja, hogy az egyik leghatékonyabb vakcina, csak politikai szempontok hátráltatják az engedélyezést.

Gulyás szerint sok a bizonytalanság, hogy meddig tart a védettség, és visszatér-e a vírus, de a legrosszabbra kell felkészülni. A legrosszabb pedig az, ha kilenc hónap után mindenkit újra be kell oltani, tehát erre kell felkészülni, és erre készül a kormány.