Azt írta, hogy durván túlárazták az útjavítást, mire a polgármester letiltatta a Facebookról

Két éve beszakadt az út Pátyon a Burgondia utcában. A keskeny utcácskában keletkezett lyuk miatt részben leállt a közlekedés, és hetekig nem működött a szemétszállítás. A kényelmetlen helyzetbe került lakók várták, hogy az önkormányzat elindítsa a javítást, egy hónap után még egy kis utcabált is összehoztak, hogy felhívják a figyelmet a problémára. Ennek ellenére további hetekbe telt, mire elindult a munka.

Csakhogy az igazi konfliktus akkor alakult ki, amikor végre elkészült a beomlott pincejárat feltöltése.

A Székely László polgármester vezette pátyi önkormányzat a napokban letiltatta a Facebookon azt a Pátyi kör elnevezésű csoportot, amely egy nagyobb lélegzetű anyagban feldolgozta, majd közre adta, hogy mire és mennyit költöttek a Burgondia utcai lyuk betömésekor. A néhány hónap alatt 250-es taglétszámúra növekedett csoportot egyszerű húzással, a Páty név engedély nélküli használatára hivatkozva torpedózta meg a fideszes településvezetés.

Természetesen mindenkinek joga van csoportot létrehozni, de azt nem hagyjuk, hogy egy politikai indíttatású álcivil csoport Páty nevét használja az önkormányzatot lejáratni kívánó tevékenységéhez, illetve félrevezető megállapításai terjesztéséhez

– írta a 24.hu-nak az önkormányzat. Azt is közölték, hogy a faluban már régóta működik több olyan Facebook-csoport, amely a település nevét használja, de önkormányzat most először élt a törvény adta jogával, és kérte a közösségi oldaltól az egyik megszüntetését.

A Facebook-csoport létrehozója, Futó Gábor szerint viszont fontos szerepet töltött be, és tölthetett volna be a jövőben is az év elején létrehozott csoport. A tagság több olyan kérdéssel is foglalkozott, amelyek közvetlenül érintik a pátyiak életét, így például a helyi, leromlott állapotú kastély épületének hasznosítási lehetőségeivel, de a Páty és a főváros közötti tömegközlekedéssel kapcsolatban is kidolgoztak egy javaslatot. Futó Gábor szerint a Pest megyei településen egyre kevésbé valósul meg a közösségi érdekek képviselete, a mostani testület kifejezetten elzárja a valós információkat a lakosok elől.

Egyszerűen megelégeltem, hogy mindent az egyéni érdekek szerint alakítanak, és hogy minden elindított projekt bűzlik

– mondta Futó, aki szerint csupán a testület egyetlen független képviselője próbálkozik azzal, hogy részletesebb információkat közöljön a településvezetés döntéseiről, ezért azonban a fideszes többség igyekszik is őt mindenből kihagyni, még az új bölcsőde bejárására sem hívták meg.

Tény viszont, hogy a Facebookról eltüntetett Pátyi kör számításai, amely szerint a Burgondia utca javítását nagyjából tízszeresen túlárazták, nagyon felbőszítették a polgármestert és csapatát. (Az útjavításról készült dolgozatukat jelenleg itt olvashatja.)

Futó szerint már a munkálatokat előkészítő anyagba is lehetetlen méretek kerültek az utca alatt húzódó régi pincejáratról. A megbízott szakértő ugyanis egy 65 négyzetméteres, lakásnyi alapterületű és több mint ötméteres belmagasságú, föld alatti helyiségről írt az önkormányzat számára készült véleményében, holott a helyszínen készült fotók bizonyítják: nagyjából két méter széles, alig embermagasságú járatot tártak fel a beszakadt lyuk alatt. A szakértő kalkulációi alapján 241 köbméter beton kellett a pince betöméséhez, Futóék szerint viszont csupán 29 köbméter lehetett a valós szükséglet.

A munkákért végül éppen a közbeszerzési határ alatti, 24,9 milliós összeget fizettek ki, amit az eredeti tervek szerint 90 százalékban az állami vis maior alapból származó támogatással egyenlített volna ki az önkormányzat. A magas összeg azonban nem ment át Belügyminisztérium szűrőjén, és a tárca a várt 22,5 millió helyett csak 13,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a gödör feltöltésére.

A Pátyi kör az összefoglalóban idéz egy név nélkül megszólaló helyi vállalkozót is, aki – miután végig követte a kivitelezést – arra jutott, hogy az elvégzett munka értéke a beépített anyagokkal együtt bruttó 1,5–1,6 millió forint, a teljes beruházás a műszaki szakértői és a műszaki ellenőri díjjal kiegészítve pedig maximum 2,5 millió forintos összköltségű lehetetett.

Szóval így kell tízszeres áron elszámolni egy, a pátyi önkormányzat által megrendelt, közpénzből megvalósult útjavítást

– írták. Futó Gábor az ügyben rendőrségi feljelentést is tett, amit azonban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság április elején elutasított azzal, hogy a leírtak nem minősülnek bűncselekménynek. Úgy tűnik, a nyomozás mégis elindulhat, mert miután Futó panaszt nyújtott be, a Budaörsi Járási Ügyészség úgy döntött, a többszörös túlárazás gyanúját mégiscsak ki kell vizsgálni, ezért hatályon kívül helyezte a feljelentést elutasító határozatot.

Páty község önkormányzata az útfelújítás kapcsán mindenben az előírtaknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el. A polgármester úr pedig az üggyel kapcsolatban kizárólag a képviselő-testületének határozatait hajtotta végre, legyen szó a pályázaton való indulásról vagy a kivitelező kiválasztásáról

– válaszolta lapunknak a beruházással kapcsolatban az önkormányzat referense. Szabados Zsuzsanna szerint az útbeszakadás körülményeinek vizsgálatában a katasztrófavédelmi igazgatóság és az illetékes miniszter által kinevezett Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság is részt vett.