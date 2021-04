Ugyanúgy 12 hét után adják be a második Astra-dózist

Az Európai Gyógyszerügynökség, és a gyártó előírásainak megfelelően továbbra is 12 hét után adják be az AstraZeneca második körét. Gulyás szerint mind az öt Magyarországon használt vakcina hatékony és biztonságos, ezért folytatják az oltást is az Astrával.

Arról nincsenek adatai, hogy hányan kerültek kórházba azután, hogy megkapták az első oltást. Az NNK-hoz irányította az eziránt érdeklődőket.