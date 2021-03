Kormányzóképesség: megoldották a hetényi kecskeproblémát

Ma délután szóltak hetényi lakosok, hogy elszökött egy agresszív kecske és az egyik buszmegállóban támadja az ott várakozókat. Azonnal értesítettem az ebrendészetet, akik ki is mentek befogni az elszökött jószágot.

– írja a Facebookon Bíró Barna, a kecskeméti Momentum alelnöke, majd úgy folytatja, hogy

Bár sokan legyintettek volna rá, én hiszem, hogy az ilyen apróságnak tűnő problémákkal is érdemben foglalkoznia kell egy jelöltnek. Ahogy eddig is, úgy ezentúl is ott segítek ahol tudok, legyen az szemétszedés, faültetés vagy egy kóborló állat befogása.