Egyre több egyszülős család kér segítséget a járvány miatt

Megtöbbszöröződött az Egyszülős Központtól segítséget kérők száma a koronavírus-járvány miatt, nagyon sokan adományért fordulnak a szervezethez – közölte Nagy Anna, a központ elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Nagy Anna azt mondta: az egyszülős családok helyzete jóval nehezebb, ezért a központ tartós élelmiszerekkel, tanszerekkel és laptopokkal is segíti a családokat. Emellett a központ – bár fizikailag nem lehet kinyitni – szolgáltatásai, például a jogi tanácsadás, a segítségnyújtás, a gyerekek korrepetálása továbbra is működik – hangsúlyozta.

Nagy Anna beszélt arról is, négy részes filmsorozatban mutatják be a gyerekek szemszögéből, hogy milyen egyszülős családban élni. A kisfilmek célja, hogy bemutassa a gyerekeknek, nincsenek egyedül, és hogy segítsenek a szülőknek, pedagógusoknak is, hogyan beszéljenek a témáról a gyerekekkel.