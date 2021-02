Gulyás Gergely: Kétütemű nyitás jöhet tavasszal

Szerdán ülésezett a kormány, ahol értékelték a járványhelyzetet, erről is szó volt a péntekre halasztott Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

Elmondta: óvatos, szakaszos nyitásra van szükség, két ütemben: március elejétől, illetve április elejétől lehet részleges nyitás, de ehhez szükséges a szabályok betartása – tette hozzá a miniszter, aki kiemelte, lefelé futó volt a hét elejéig a járvány, most stagnálás van, utóbbi egyik oka, hogy a vírusmutáció gyorsabban terjed, de remélhetőleg elkerülhető lesz a harmadik hullám.

Újságírói kérdésre pontosította a nyitás két ütemének időpontját:

Ha tudunk nyitni, akkor március elsejével, illetve április elsejével vagy 3-ával, két szakaszban tesszük ezt meg.

A február 15-i héten indul az online konzultáció a koronavírus-járvány miatti korlátozások utáni nyitás lehetséges menetrendjéről.

Részleteket árult el a kínai vakcinabeszerzés üteméről is: ötmillió adagról kötöttek szerződést. Februárban 250 ezer embernek elegendő vakcina érkezhet, márciusban, áprilisban ugyanennyi, utána 1,7 millió embernek elegendő vakcina jöhet, ha a kínaiak eleget tesznek a szerződésnek. Vagyis összesen 2,5 millió embernek elegendő vakcinát kapunk Kínából, és már a hét végén érkezhet az AstraZeneca oltóanyag első adagja is.

Arra a kérdésre, hogy az engedélyeztetési eljárásnak miért kerülik meg az OGYÉI-t, azt mondta, a kínai vakcina beszerzéséhez szükséges eljárást enyhítette a kormány, viszont a bevizsgálásának szigorú szabályait nem.

Szintén kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta, nem tart a kormány attól, hogy a Magyar Orvosi Kamara által bírált orosz vagy a kínai vakcinák beadását a háziorvosok megtagadnák.

Ha lesz elég vakcina, egy nap félmillió embert tudnak majd beoltani

– mondta, hozzátéve egy hétvégén egymillió embert be lehet oltani, kérdés, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre. Gulyás szerint jó lehetőség van arra, hogy március közepéig a 60 felettieket be tudják oltani, és szerinte Európában Magyarország lehet a leggyorsabban oltó ország, az orvoskamarának pedig végig kellene gondolnia, hogy érdemes-e a már máshol tesztelt vakcinák iránt bizalmatlanságot kelteni.

A héten indult a 82 év felettiek oltása, ami Gulyás szerint eddig zökenőmentesek zajlik.

A gazdasági nyitás részleteiről is beszélt Gulyás Gergely. Fontos döntés, hogy az állami ingatalnokat bérlő konditermeknek, éttermeknek, kávézóknak február elseje és május 31-e között nem kell bérleti díjat fizetniük, a rendelet erről ma meg is jelenik. Elmondta azt is, hogy tízmillió forint erejéig hitelt adnak a kis-és középvállalkozásoknak, 3 évig meg se kell kezdeni a törlesztést.

Újraindítási gyorskölcsönt kapnak a kkv-k 10 millió forintig, amit három év türelmi idő után kell megkezdeni törleszteni.

Az oltást igazoló plasztikkártyáról elmondta: az a védettséget, nem pedig az oltottságot igazolja majd, tehát az is védettnek minősül, aki felépült a vírusból. Határátlépéskor karanténkötelezettség nem vonatkozik majd arra, aki védett lesz (erről szóló mai cikkünket itt olvashatja).

Felmerült, hogy a tömegoltás miatt fecskendőhiány lehet Magyarországon, ezt Gulyás cáfolta azzal, hogy kijelentette: nincs fecskendőhiány.

Megindokolta azt is, hogy mivel úgy néz ki, hogy lesz Tokióban nyári olimpia, az érintett sportolóknak rendelkezés kell álljon 800-900 vakcina. Azt is mondta, hogy lesznek Budapesten Európa Bajnoki focimeccsek a nyáron.

Kérdést kapott Rogán Antal és családjának ingatlanügyeiről is a miniszter. Gulyás ezzel kapcsolatban azt mondta, ha bárhol, bármilyen gyanú felmerül, akkor vagyonnyilatkozati eljárás kezdeményezhető, de ebben az ügyben erre semmilyen okot nem lát a kormány.

Szalay-Bobrovniczky Vince ügyével kapcsolatban Gulyás azt mondta: a helyettes államtitkár nyolc évvel ezelőtt karambolozott, a felelősségét nem állapították meg az eljárásban és a biztosító is kifizette a kárt. Szerinte ezt egy politikai okokból előhozott ügy, „és mivel kiváló munkát végez, örülünk annak, hogy ezt a munkát folytatni tudja.”

Végül Alekszej Navalnij bebörtönzéséről azt mondta, Magyarország csatlakozott a közös uniós nyilatkozathoz, ami elítéli az orosz hatóságok intézkedését.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.