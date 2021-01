Ők lehetnek a Fidesz kihívói Budán – lassan összeáll a jelöltek névsora

A tavasszal, de legkésőbb az ősszel – ha nem is mind a 106-ban, de – sok választókerületben előválasztáson dönthetnek az ellenzék közös jelöltjének személyéről. Több helyen már látszik, hogy kik állnak rajthoz. Először a budai jelölteket mutatjuk be.

Végső döntés még nincs róla, de ha csillapodik a koronavírus-járvány, és feloldják a korlátozásokat, illetve a gyülekezési törvény korlátozását, akkor késő tavasszal tartanák az ellenzéki előválasztásokat az egyéni választókerületekben. A miniszterelnök-jelöltek pedig ősszel csapnának össze:

október 23-áig mindenképpen el akarják dönteni, hogy ki lesz az egyesült ellenzék vezére.

A járvány miatt még sok a bizonytalanság – emiatt akár a választókerületekben is őszre csúszhat az előválasztás –, de az összefogás hat pártja (DK, Momentum, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, LMP) intenzíven tárgyal elnöki szinten és munkacsoportokban is. A tárgyalásokon pedig most már a potenciális jelöltekről is egyeztetnek.

Több helyen már látszik, kik állnak rajthoz: bár új jelöltek felbukkanhatnak még ugyan ezekben a választókerületekben is, de a főbb esélyesek neve már közszájon forog. Első körben a hat budai egyéni választókerületben (evk.) mutatjuk be, kik rúghatnak labdába, mert ezeken a helyeken szinte végleges a névsor, és nagy eséllyel lesz előválasztás is mindegyikben. Pontosabban az egyikben talán mégsem.

Budapest 1.: Fekete-Győrt leszedték az LMP kedvéért

Az 1-es számú evk.-ban (ami az I., az V., a VIII. és a IX. kerület egyes részeit foglalja magában) 2018-ban 48,7-41,8 százalék arányban verte az LMP-s Csárdi Antal Hollik Istvánt. A Fidesz-KDNP már jelezte, hogy a kommunikációs igazgatója nem indul 2022-ben egyéniben, helyette a Fidelitas korábbi elnöke, Böröcz László lehet a jelölt.

Az V. kerületi fideszes országgyűlési képviselő ellenfele ismét Csárdi lehet, amennyiben az LMP-s megnyeri az előválasztást, ugyanis a Momentum biztos indít jelöltet a körzetben. Szó volt arról, hogy Fekete-Győr András indulna itt, ám

az ellenzéki pártok tesznek annyi szívességet a fővárosban egyéniben egyedül itt induló LMP-nek, hogy nem indítják rá a korábbi győztesre a pártelnököt.

Helyette Gelencsér Ferencet, a Momentum helyi alapszervezetének vezetőjét, Budavár alpolgármesterét indítaná Budapest 1-esben az előválasztáson a Momentum.

Az MSZP részéről felmerült Bárándy Gergely lehetséges jelöltként. A Medgyessy-kormány egykori igazságügy-miniszterének, Bárándy Péternek a fia „jolly joker jelölt” egy MSZP-s forrásunk megfogalmazása szerint, mert több más evk.-ban is potenciális indulóként számolnak vele.

Budapest 2.: Egy főpolgármester-helyettes és alpolgármesterek csaphatnak össze

A XI. kerületben két éve 1,5 százalékkal verte meg a fideszes Simicskó István Gy. Németh Erzsébetet. Az időközben főpolgármester-helyettessé előlépő DK-s politikus 2022-ben revansot venne az újra induló volt honvédelmi miniszteren: erre jobb esélye is lehet, mert két éve a Jobbik, az LMP és a Momentum is indított jelöltet Újbudán, ők is szereztek összesen 15 százalékot.

De ehhez először az előválasztáson a kerület momentumos alpolgármesterét, Orosz Annát biztosan le kell győznie, mert neki is országgyűlési képviselői ambíciói vannak.

Ha az MSZP indítana itt jelöltet, az az újbudai alpolgármesterük, Hintsch György lenne, de többen is azt mondták, kevés az esélye annak, hogy végül ő ringbe száll. Annak már nagyobb az esélye, hogy a párbeszédes alpolgármesterre, Barabás Richárdra is lehet majd szavazni.

Budapest 3.: Ahol talán nem is kell előválasztás

A XII. kerületben annyi biztos a Fidesz részéről, hogy Gulyás Gergely miniszter 2018-as győzelme ellenére – igaz, csak 42,7 százalékot ért el – nem indul újra az egyébként kormánypártinak elkönyvelt, polgári jellegű választókerületben.

Azt viszont éppen Gulyás minisztertől lehet tudni, hogy Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár lesz a jelölt, még ha ő akkor udvarias óvatoskodással nyilatkozott is az ügyben. Az ellenzéki térfélen fixre veszik Fürjes indulását.

Biztosan indul Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja, kerületi önkormányzati képviselő, aki a párt legbelső köreihez tartozik az alapítás óta, és a pártelnök mellett az egyik legbefolyásosabb politikusként tekintenek rá a pártban. Erre bizonyíték, hogy az ellenzéki egyeztetésekre is rendszeresen elkíséri Fekete-Győr Andrást.

Így talán nem is annyira meglepő, hogy egyik párt sem jelezte eddig, hogy nagyon ambicionálnának egy saját jelöltet ebben a körzetben. Bárándy Gergely neve ugyan a Budapest 3-asban is felmerült, más potenciális indulóról viszont nem tudunk.

Budapest 4.: A rózsadombi death match

Annál nagyobb a tülekedés a II. kerületet és a III. kerület egy kisebb részét felölelő Budapest 4-esben. Ez az a körzet, ahol a DK-s Niedermüller Péter úgy maradt alul 2018-ban Varga Mihállyal szemben, hogy Ungár Péter nem lépett vissza a javára, ami miatt nem csak Gyurcsány Ferenc pártja, hanem szinte a teljes ellenzék ágyútűz alá vonta a zöldeket.

Varga Mihály 2022-ben nem is kockáztat, inkább a II. kerületi önkormányzatban képviselőként dolgozó Gór Csaba ügyvéd indul helyette. Az ő ellenfele viszont biztosan előválasztáson dől el, mert három ellenzéki politikus is itt akar mandátumot szerezni.

A három jelölt nagyon különböző karakter, így ez érdekes csatának ígérkezik. A DK itt indítja Kálmán Olgát, akit egyszer már a főpolgármester-jelölti előválasztáson – akkor kevés sikerrel – bevetettek, és azóta Gy. Németh Erzsébet tanácsadójaként dolgozik a fővárosi városházán, nem sokat hallatva magáról, bár egy tanácsadónak nem is kell reflektorfényben lennie.

Rajthoz áll Berg Dániel, a kerület momentumos alpolgármestere, a pártban főleg külügyi vonalon mozgó korábbi elnökségi tag, aki imázsa alapján centrista jelöltként hajt a rózsadombi polgárság szavazataira. Továbbá a párbeszédes Tordai Bence is itt próbálkozik, aki leginkább parlamenti akcióiról híres, amelyekkel gyakran kihúzza a gyufát Kövér Lászlónál.

Budapest 10.: Szabó Tímea újrázna

Óbudán Szabó Tímea magabiztos fölénnyel verte legutóbb a fideszes Menczer Erzsébetet, pedig akkor a jobbikos Zsiga-Kárpát Dániel és a momentumos Donáth Anna is indult. A Párbeszéd társelnöke 2022-ben is itt szeretne mandátumot nyerni, ellenfele a kerület korábbi fideszes polgármestere, Bús Balázs lesz, ha túljut az előválasztáson.

Az ugyanis biztos, hogy lesz előválasztás Óbudán: a Momentum Turgonyi Dánielt, a helyi alpolgármesterét nevezi. Hallottunk olyat is, hogy győzködték az MSZP-ből a DK-ba igazoló Kiss László polgármestert is, ő azonban végül nem indul.

Budapest 18.: A volt MSZP-elnök territóriuma

Ahogy 2018-ban, úgy 2022-ben is Molnár Gyula, a szocialisták korábbi elnöke hajt a győzelemre Budafok-Tétényben. Az MSZP-s politikusnak akad momentumos kihívója: Tóth Endre elnökségi tag.

Szintén felmerült lehetséges indulóként a DK-s Bollók Istvánné, aki 2002 és 2006 között még az MSZP színeiben vezette a kerületet.

A Fidesz legutóbb Németh Zsoltot indította itt, aki csak 1,5 százalékkal maradt le Molnár Gyula mögött, bár akkor a jobbikos Staudt Gábor is szerzett 9 százalékot, valamint LMP-s és momentumos induló is volt.

Buda alapján még elhamarkodott lenne nagy következtetéseket levonni, de az látszik, hogy nem csak az LMP, hanem a Jobbik sem vitézkedik a fővárosban. Több forrásból is azt az információt kaptuk, hogy

a Jobbik egyetlen választókerületet kért Budapesten: ez valamelyik dél-pesti evk. lehet.

Az LMP országosan 6–7 választókerületben indulhat: úgy számolnak, ha hármat megnyernek, akkor lesz saját frakciójuk. A Jobbik pedig a fővároson kívül jóval erősebb, így a Budapesten kívüli evk.-kban kompenzálják majd Jakab Péteréket.

Mikor? Miből? Hogyan?

A cikk elején már írtuk, hogy akadnak még nyitott kérdések az előválasztás körül. A legfontosabb ilyen az időpont. Több pártból is jelezték, hogy nem lennének meglepve, ha a koronavírus miatt még késő tavaszig tartanának a korlátozások.

Bármi rosszat el tudok képzelni az Orbán-kormányról. A legcsekélyebb gátlása sincs, ha a hatalom megtartásáról van szó

– mondta Molnár Csaba, aki a DK részéről tárgyal az előválasztási ügyekben.

Konszenzus övezi ellenzéki oldalon, hogy rendes kampány nélkül kevés értelme van az előválasztásnak, mert könnyen érdektelen házi versenybe fordulhat, ami kontraproduktív. Az előválasztás így több funkcióját elveszítené: nem melegednének be az aktivisták, nem váltana teszt-kampányüzemmódba a pártszervezet, és a jelöltek sem próbálhatnák ki magukat, nem épülne a karakterük.

Kunhalmi Ágnes arról beszélt, hogy az előválasztás azért is fontos, mert mind a 106 körzetben egyetlen jelöltnek kell majd szembe állnia a kormánypárti jelölttel. „Ilyen módon választja ki a demokrata ellenzék a közös miniszterelnök-jelöltet is. Emellett a hat párt megegyezett arról is, hogy közös listát állítunk” – sorolta az MSZP társelnöke azt a három tényezőt, ami szerinte az ellenzék választási sikerének minimális előfeltétele.

A miniszterelnök-jelölt személyéről egészen biztosan előválasztáson döntenek az ősszel, az előzetes menetrend szerint az egyéni körzetekben megtartott előválasztások után. Hogy hány helyen lesz előválasztás, még senki nem tudja pontosan, de vannak olyan választókerületek, ahol annyira stabil a jelölt, hogy nem mérettetik meg előzetesen. 30-tól 60-ig hallottunk számokat, amikor a lehetséges előválasztások számáról kérdeztünk.

A potenciális miniszterelnök-jelöltek közül egyelőre senki nem jelezte biztosra az indulását, de a nevek már a kalapban vannak. A DK Dobrev Klárát indítaná, az MSZP-P Karácsony Gergelyt, a Jobbik Jakab Pétert, de Márki-Zay Péter is ambicionálja a jelöltséget. A Momentum a január végi küldöttgyűlésén dönthet a jelöltjéről: a pártelnök mellett Donáth Annát emlegették többen, és Szél Bernadettnek, a jelenleg függetlenként politizáló korábbi LMP-társelnöknek a neve is felmerült.

A legtöbben most Karácsonyra figyelnek, mert még a főpolgármesterhez legközelebb állók sem biztosak benne, hogyan dönt végül.

Komoly kérdés az is, miből szervezik az előválasztást? A főpolgármesteri előválasztás teljes költsége több tízmillióra rúgott információink szerint. Tehát több tucatnyi előválasztás megszervezése sokszor százmilliós költség: ez komoly kiadást jelent az ellenzéki pártoknak, amit főleg az állami támogatásukból fedezhetnek. Így ez a tényező is fontos szempont, amikor arról van szó, hogy hány helyen tartsanak előválasztást. Hajdú Gergő, a 2019-es budapesti előválasztást lebonyolító aHang kampányigazgatója azt mondta a Partizánnak, hogy 2-300 millióból szerint mind a 106 evk.-ban meg lehetne szervezni az előválasztást. Ebben azonban a pártok kampányköltései még nincsenek benne.

Nyitott kérdés még az online szavazás is. Hajnal Miklóstól tudjuk, hogy a Momentum ahhoz sem ragaszkodik, hogy legyen az online szavazás előtt személyes regisztráció, de az online szavazás valamilyen formáját a pártok inkább támogatják, főleg biztonsági aggályaik vannak.

Szintén a Momentum szeretné elérni, hogy azok is szavazhassanak, akik a ’22-es választásra már betöltik a 18. életévüket, de az előválasztás időpontjában még nem nagykorúak. Hajnal Miklós emlékeztetett arra, hogy ez a főpolgármesteri előválasztáson is így volt, viszont ha a tavasszal lesz az előválasztás, ez sokkal több – országosan körülbelül 100 ezer embert – érinthet.

Vannak tehát még eldöntendő kérdések, azt viszont minden pártból biztosra mondták, hogy mind a 106 egyéni jelölt mellett ott lesz hat párt logója, és nem indítanak sehol két jelöltet. Már csak azért sem, mert minden pártban beárazták, hogy ha a teljes ellenzéki összefogás sem működik a Fidesz-KDNP ellen, akkor a napjaik meg vannak számlálva.