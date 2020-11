Vámos Miklós üzent Demeter Szilárdnak: Takarodjon melegebb égtájakra 

Kérem szépen, én megpróbáltam némi megértéssel szemlélni D SZ ámokfutását. Nem szóltam, amikor úgy döntött, álmából felébresztve is jobb novellát ír, mint őt kritizáló szerzők (én még nem tartoztam közébük), cigaretta és kávé nélkül. Rendben, a kóros önbizalom nem bűncselekmény. De ez a nyilatkozata már az

– írta Vámos Miklós szombat délután Facebook-oldalán, szúrta ki a hvg.hu.

Az író Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának korábban megjelent írására reagált, melyben Demeter többek közt úgy fogalmazott: „Európa Soros György gázkamrája: a multikulturális társadalom kapszulájából árad a mérgező gáz, ami az európai életformára halálos. Soros György a liberális Führer. A liberárja hadserege pedig szolgaibb módon isteníti, mint anno Hitlert a sajátjai.”

Vámos a posztban üzent a PIM főigazgatójának, mégpedig leszögezte:

Bárkinek megmutatom a BTK-ban a vonatkozó paragrafusokat. Most pedig üzenem neki, hogy ha elment az esze, hagyja ott felelős állását, takarodjon melegebb égtájakra, próbálja megtalálni, addig is fogja be.