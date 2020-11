„Térdre rogyott” Csorna egészségügyi alapellátása, miután három orvos is koronavírusos lett

Csorna egészségügyi alapellátása „gyakorlatilag térdre rogyott”, fogalmazott közösségi oldalán közzétett tájékoztatójában dr. Antal Miklós háziorvos. A Kisalföld cikke szerint a városban négy felnőtt- és két gyermekkörzet működik, a hatból mindössze kettőben van most hadra fogható orvos, miután időközben három doktor a koronavírus miatt kiesett a praxisából. Hozzáteszik, Dr. Gelencsér Gyula Csorna egyik háziorvosa néhány hete elhunyt.

Dr. Pődör István az egyedüli egészséges háziorvos most Csornán.

Bírom, mert bírnom kell. Telefonon keresztül beszélünk elsősorban a betegeinkkel, ha úgy látom, hogy indokolt a személyes vizsgálat is, akkor időpontot egyeztetünk. A többség elfogadja, hogy most ez a helyzet, de persze akadnak elégedetlenkedők is