Személyi változás a Best magazinnál

2020. november 1-jétől Pásztor László megbízott főszerkesztőként veszi át a Best magazin szerkesztőségének vezetői feladatait Sabján Johanna eddigi főszerkesztőtől.

Sabján Johanna 2008-ban kezdett az Otthon magazin főszerkesztőjeként, 2009-ben lett a Cosmopolitan főszerkesztője és a print kiadvány fennállásáig, 11 éven keresztül töltötte be ezt a pozíciót. 2012-ben átvette a Cosmopolitan.hu vezetését, melynek elérése 225 000 napi egyedi látogatószámra nőtt főszerkesztése alatt. Nevéhez fűződnek a Cosmopolitan Blogger Days és a Cosmopolitan Beauty Awards rendezvények is. 2020 januárjától, a Best magazin mellett, a Well & Fit és az Anya magazin főszerkesztői feladatait is ellátta.

A közös megegyezéssel távozó főszerkesztő utódja, Pásztor László 2005-ben csatlakozott szerkesztőként a Besthez, majd rovatvezetőként a Story szerkesztőségéhez, ahol később az online verzió főszerkesztői feladatait bízták rá. 2020 januárjától a Best magazin főszerkesztő-helyetteseként dolgozott.

Pásztor László a változás kapcsán elmondta: „A Best az egyik legszínesebb sztármagazin, amely az elmúlt időszakban is megtartotta piaci pozícióját, köszönhetően a nagyon jó csapatnak. A magazin idén sikeresen újult meg, ezt a megújulási készséget, rugalmasságot szeretném továbbra is képviselni.”

„Ezúton is köszönjük Johanna eddigi munkáját, sok sikert kívánunk neki a jövőbeni feladataihoz” – mondta Lipták Tímea magazin divízióigazgató.

A kiadó 2002-ben indította útjára a Best magazint. A piacvezető Story mellett a kiadó a hazai és nemzetközi sztárvilág híreivel az átlagosnál mélyebben és tartalmasabban foglalkozó társasági magazinnal jelent meg a magazinpiacon. A Best indulásától kezdve nagy hangsúlyt helyezett a nemzetközi hírességek, a filmipar Hollywood-szintű bemutatására, így hamar az olvasók kedvencévé vált. A tévésztárok mellett a Best mindig is külön figyelemmel kísérte a hagyományos művészeti ágak, a színház, a zene, a tánc arra érdemes szereplőit.

A Best kiadója a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport Zrt.