Rogán Antal albérlete elé öntötte a Momentum a konzultációs íveket

A Momentum aktivistái Rogán Antal budai villájánál akcióztak – jelentette be párt. Az ellenzéki szerint az elmúlt hetekben összegyűjtött konzultációs ívek egy részét szórta ki a propagandaminiszter kertjébe. A kerítésére pedig szintén az ívek újrahasznosításával felragasztották, hogy „hazug”.

Hajnal Miklós, a párt elnökségi tagja azt mondta:

A kormány legutóbbi, koronavírusról szóló propagandakonzultációja 2 milliárd forintjába került a magyar embereknek. Orbán Viktor kormánya az országot fenyegető legnagyobb veszélyben is arra költi a közpénzt, hogy magának kampányoljon, és adatokat gyűjtsön. Ezekért a manipulációs kampányokért Rogán Antal propagandaminisztériuma felel: az ő feladata, hogy a Fidesz politikailag profitáljon a válságból – akkor is, ha emiatt nem jut pénz szappanra és fertőtlenítőszerre a kórházakban és iskolákban. Ha az ország vezetői nem jachtozással töltötték volna a nyarat és nem hazugságokra és propagandára herdálták volna el ezt a közvagyont, nem káosszal indulna a második hullám. Az elmúlt hónapokban a Momentum pultjaihoz több tízezer kamukonzultációs ívet hoztak a szimpatizánsaink, hogy ezzel is üzenjenek a kormánynak: nem kérnek a hazugságukból.