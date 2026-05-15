Tarthatatlanná vált a másfél fokos melegedés, egyre rosszabb jövő elé nézünk

Lányi Örs
2026. 05. 15. 07:05
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi, 2021-ben publikált jelentése óta eltelt évek nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, hanem megerősítették azt — jóval kedvezőtlenebb számokkal. Az Earth System Science Data oldalán publikált, frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján az látszik, hogy a felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek – írja a Másfélfok.

Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatói elemzésükben arról írnak, hogy a legutóbbi tízéves időszak átlagában a globális felmelegedés már elérte az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,26 Celsius-fokot, míg az IPCC legutóbbi jelentése még 1,09 fokos melegedésről számolt be.

A jelentés szerint a melegedés gyakorlatilag teljes egészében emberi eredetű. A természetes tényezők — például a naptevékenység vagy a vulkáni hatások — szerepe csak néhány század Celsius-fokos.

A háttérben elsősorban az üvegházgázok koncentrációjának emelkedése áll. A szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid önmagukban a jelenleginél is nagyobb melegedést okoznának, ezt azonban részben ellensúlyozta a légszennyezésből származó aeroszol hűtő hatása. A levegőminőség javulása és a technológiai változások miatt azonban egyre kevesebb aeroszol kerül a légkörbe, így egyre kevésbé tompítja az üvegházgázok melegítő hatását.

Vagyis miközben a légszennyezés csökkentése egészségügyi szempontból kedvező folyamat, ezzel részben eltűnik egy olyan tényező, amely korábban mérsékelte a felmelegedést.

A felszínközeli hőmérséklet mellett a kutatók szerint legalább olyan fontos, hogy mennyi többletenergia marad a Föld éghajlati rendszerében. A műholdas mérések alapján márpedig a bolygó ma jóval több energiát nyel el, mint amennyit visszasugároz az űrbe: a legutóbbi 10 évben a Földön maradó többletenergia már közel háromszorosa annak, amit a 1980-as években mértek. Különösen szokatlan volt a 2023–2024-es időszak, amikor a mérések példátlan ugrást mutattak. A jelenség pontos okait még vizsgálják.

Mit jelent mindez?

A jelentés szerint a jelenlegi melegedési ütem már inkább az IPCC korábbi, pesszimista forgatókönyveinek felső tartományához áll közel. Bár a modellek korábban is számoltak ilyen lehetőséggel, a mostani adatok alapján a másfél fokos küszöb betartásához rendelkezésre álló kibocsátási mozgástér rendkívüli mértékben beszűkült.

Vagyis, míg az előző IPCC jelentés szerint még volt erre esély, mára szinte biztosnak látszik, hogy a világ nem tudja tartani a Párizsi Megállapodás legismertebb célját.

A szárazföldi hőmérsékleti szélsőségek ennél is gyorsabban változnak: az éves maximumhőmérsékletek emelkedése öt év alatt 0,37 Celsius-fokkal nőtt, ami jóval gyorsabb változás a globális átlaghőmérséklet növekedésénél. Ez közvetlenül kapcsolódik a hőhullámok, az aszályok, a forró éjszakák és a mezőgazdasági stressz gyakoribbá válásához.

A jelentés egyik legmeglepőbb új eredménye a globális csapadéktrendekkel kapcsolatos. Korábban a modellek és az IPCC-jelentések alapján az látszott valószínűnek, hogy a melegedő légkör globálisan növekvő csapadékmennyiséggel jár együtt. Az új elemzés azonban azt mutatja, hogy a különböző adatbázisok között nagyobbak az eltérések, és a teljes földi átlagban már nem rajzolódik ki egyértelmű növekedési trend. Ez azt eredményezheti, hogy míg egyes térségek csapadékosabbá válhatnak, máshol súlyosbodó szárazság és vízhiány alakulhat ki.

