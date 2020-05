Rogán jobbkezének apja a titokzatos férfi, akitől a miniszter a budai luxuslakást bérli

Ő vette meg Rogán Cecíliától azt a balatonlellei nyaralót is, amit a miniszter vitt a házasságba. Nagy András eddig nem lépett a nyilvánosság elé, a fia azonban Rogán Antal munkatársa és legkisebb fiának a keresztapja.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal legszűkebb bizalmi köréhez kapcsolódik családi szálakon az a férfi, aki az utóbbi hetekben főszereplővé vált a miniszter körüli ingatlanügyeletekben – tudta meg a 24.hu.

A 444.hu írta meg egy hete, hogy a miniszter a válása után új otthont talált magának a II. kerületi Csalán úton, egy frissen elkészült luxus társasházban. Azt írták, az ingatlan tulajdonosa a Vabeko Kft., amely állami megbízásokon osztozott Mészáros Lőrinc cégével. Az Index aztán egy nappal később arról számolt be, hogy a kivitelező cégtől április 20-án egy N. András nevű férfi vette meg a háromszintes ingatlant, így Rogán már tőle bérli a lakását. A portál a tulajdoni lapok alapján azt is kiderítette, hogy a cikkben a monogramján emlegetett férfi egy másik, Rogánhoz köthető ügyletben is közreműködött: május elején megvásárolt a miniszter volt feleségétől, Rogán-Gaál Cecíliától egy a váláskor a vagyonmegosztás során hozzá került balatonlellei nyaralót.

A férfi kilétét eddig homály fedte. A 24.hu információja alapján azonban nem véletlen, hogy éppen ő jutott ilyen fontos szerephez a Rogán körüli kusza ingatlantranzakciókban.

A család barátja

N. András, vagyis Nagy András nem más, mint Nagy Ádám édesapja. A még mindig csak 31 éves Nagy Ádám pedig közel egy évtizede dolgozik Rogán Antal mellett bizalmi pozíciókban, előbb titkárként, majd az utóbbi időben kabinetfőnökként. De többről van szó, mint főnök-beosztott viszonyról, a hosszú ideje fennálló személyes kapcsolatot támasztja alá, hogy

a rivaldafénytől akkoriban finoman szólva sem ódzkodó Rogán házaspár 2012-ben Nagy Ádámot kérte fel kisebbik fiuk keresztapjának.

Az eseményről képriportban beszámoló Blikk azt írta róla, hogy a család barátja.

Most tehát Nagy Ádám édesapja segít be a miniszter lakhatásába, ám a szerencse forgandó. A Magyar Nemzet cikke szerint 2015 elején egy 131 négyzetméteres Mérleg utcai lakás került a belvárosi önkormányzattól Nagy Ádám akkori barátnője, későbbi felesége, Balázs Rita tulajdonába. Az V. kerület nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyiért adta el a háromszobás ingatlant, de az biztos, hogy az önkormányzat segített a párnak egy 27 millió forintos kölcsönnel (amit jelzálogként be is jegyeztek a lakásra), hogy megvehessék azt. Az adásvételt már Rogán utódja, Szentgyörgyvölgyi Péter alatt véglegesítették, de az értékesítési folyamatot a mostani kabinetminiszter polgármesteri hivatali idejében, 2014-ben indította el a Belváros. (Nagy Ádám a céginformációs adatok szerint nem itt, hanem egy másik belvárosi lakásban lakik, a Petőfi Sándor utcában, amit a szüleitől kapott ajándékba.)

Nagy Ádámról kevés információ lelhető fel az interneten, de egy két évvel ezelőtti dokumentumból tudható, hogy Rogán Antal kabinetfőnökeként ő volt a kapcsolattartó a minisztérium alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal közbeszerzésén a New Land Media és a Lounge Design Kft. által alkotott konzorcium felé. Bizalmi pozícióját jelzi, hogy – miként a Magyar Nemzet megírta – ott volt a Rogán, Habony Árpád informális miniszterelnöki tanácsadó és az Index cikkében csak Rogán sötét oldalaként emlegetett Kertész Balázs ügyvéd Aulich utcai találkozóján is, a videón az érkezők közül ő üti be a kapukódot, és a 444 is lefotózta már Rogán és felesége társaságában.

2016 és 2019 januárja között Nagy Ádám tagja volt a Hungaroring Zrt. igazgatóságának, 2018 szeptembere óta igazgatósági tag az Antenna Hungária Zrt.-ben. Az állami tulajdonú távközlési cég nemrégiben új területen tűnt fel: egy 30 milliárd forintos rendezvényszervezési keretszerződést nyert el a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. A cég tevékenységi körei között rendezvényszervezésre utaló tevékenység nem szerepelt a megbízás megszerzésekor, mégis a kezébe adták 1100 költségvetési szerv rendezvényeit a cateringtől a szállás biztosításán át a médiavásárlásig. Az Antenna Hungária alvállalkozója az a két cég, a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. lett, amelyek több tízmilliárd forint értékben kaptak már megbízásokat a kommunikációs hivataltól, és amelyekkel – mint említettük – Nagy Ádám a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársaként is kapcsolatban állt.

Nagy Ádámnak az Antenna Hungáriában betöltött posztja mellett nincs számottevő céges kapcsolata, tulajdonos egy veszteséggel működő lakberendezési kft.-ben, és fél éve indított egy ingatlan-bérbeadással foglalkozó vállalkozást.

Érdekesebb, hogy apja, Nagy András sem rendelkezik jelentősebb cégekkel, mindössze három kft.-ben van érdekeltsége. Az Opten adatai szerint neki is van egy ingatlanhasznosító cége, a három éve alapított Brassolis Kft., de ennek sem komolyabb tulajdona, sem bevétele nincs. Másik vállalkozása, ahogy az Index megírta, lakóépületek tervezésével és építésével foglalkozik, 50-170 millió forint között mozog a bevétele, és 2-5 millió között az éves nyeresége. A harmadik egy áruszállító cég, legfeljebb 80 millió forintos éves bevétellel vagy veszteséges volt, vagy 2 és 16 millió közti nyereséget ért el az elmúlt években (a 2019-es mérlegek még nem készültek el). Az Index cikke szerint egyik céget sem lehet kötni állami-önkormányzati munkákhoz, közbeszerzéshez vagy pártokhoz – ez Nagy András fiáról már nem mondható el.

Mindazonáltal nem világos, hogy Nagy Andrásnak miből futotta a többlakásos, luxuskategóriás II. kerületi ház, illetve a Rogán család nyaralójának megszerzésére, fiának kiléte azonban legalább azt megmagyarázza, hogyan kerülhetett a képbe.

Egy házban Habonnyal

Szaporítja a propagandaminiszter mellett megjelent ingatlantulajdonos pénzügyei körüli kérdőjeleket az is, hogy miközben Rogán immáron tőle bérli budai lakását, Nagy András egy belvárosi ingatlanba van bejelentve. Az V. kerületi Aranykéz utcában ugyanabban a házban van az állandó lakcíme, mint Habony Árpádnak. Ráadásul a „főbérlőjük” is ugyanaz, egy, az V. kerületi önkormányzat által százmilliós megrendeléssel támogatott lapkiadó cég, az Impress-Régió Kft., amely számos ingatlant vásárolt a Belvárosban. A cég az Aranykéz utca 4-8. szám alatti tömbben a kapucsengőn olvasható kiírás szerint legalább hat lakást tulajdonol. Ezek közül Habony egy negyedik, Nagy András pedig egy hatodik emeleti lakásba van bejelentkezve, noha a házat elnézve meglepő volna, ha bármelyikük itt szerénykedne, Habonyt például legutóbb egy Dorottya utcai luxuslakással hozták hírbe.

Lapunk elérte Nagy Andrást, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta, hogy ő a miniszter újdonsült főbérlője. A telefonbeszélgetés során azt hangoztatta, hogy több ingatlannal rendelkezik, de a bérlő jogaira hivatkozva elzárkózott attól, hogy részleteket áruljon el. Pontosan az sem derült ki, miért és mennyiért vásárolta meg Rogán-Gaál Cecíliától a balatonlellei nyaralót, csak annyit mondott, az eladást motiválhatta akár az is, hogy a válás miatt rossz emlékek tapadnak az ingatlanhoz.

Magyarázatul szolgálhat az elsőre különös ingatlanügyre, hogy a balatoni nyaralót Rogán Antal vitte a több mint tíz év után tavaly zátonyra futó házasságba. A tóparttól egy utcányira található épületet a fideszes politikus nagyanyja vásárolta meg 2008-ban, és halála után Rogán Antal és húga örökölte. (Rogán Valéria egyébként Nagy Ádám mellett a másik keresztszülője a miniszter legkisebb fiának.) Rogán Antal így minden bizonnyal jobban kötődik az időközben szépen felújított medencés ingatlanhoz, mint exfelesége, aki – mint az Index megírta – vett magának helyette egy panorámás tihanyi nyaralót. Az új ingatlan, amelyért 143 millió forintot kellett fizetnie Rogán-Gaál Cecíliának, hivatalosan külterületi szőlő, majdnem 2000 négyzetméter, és van rajta egy gazdasági épület.

Magánügy

Nagy András beszélgetésünk után SMS-ben azt írta, nem közszereplő, ezért nem járul hozzá személyes adatai nyilvánosságra hozatalához. Kerestük Rogán Antalt is, aki a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztályához irányított minket. A tárca azonban a magánélet védelméről szóló törvényre hivatkozva elhárította az érdemi válaszadást, amikor megkérdeztük, valóban a kabinetfőnök édesapjától bérel-e lakást Rogán, és pontosan milyen szerepet játszik Nagy András a miniszter körüli ingatlanügyekben.

Az, hogy miniszter úr kitől és hol bérel lakást, a magánélete részének tekinthető, így erről a jövőben nem kíván nyilatkozni. Vagyonnyilatkozatában minden, a törvény által előírt adatot részletesen feltüntet

– írta a kabinetiroda. A vagyonnyilatkozatokban egyébként csak a saját tulajdonú ingatlanokat kell szerepeltetni, a bérleményeket nem, így Rogánnak a szülőfalujában, Szakonyfaluban örökölt szántón, erdőkön és réten kívül nincs is bevallott ingatlana.

Ami tudható, hogy a tavaly novemberben bejelentett válás után Rogán Antal eladta a II. kerületi Pasa parkban található (egy időben dinamikusan növekvő) 185 négyzetméteres lakását, méghozzá a G7 cikke szerint aranyáron, hozzávetőleg 600 millió forintért. Nagyobb részt ennek és feltalálóként beszedett szabadalmi bevételének köszönhetően – a válás és a vagyonmegosztás ellenére – a miniszter megtakarítása az egy évvel korábban bevallott 40 millió forintról 809 millióra nőtt. Így végképp különös, hogy Rogán házvásárlás helyett munkatársának nem különösebben vagyonos apjától bérel luxuslakást, és még inkább az, hogy bő fél évvel a válás után a volt feleségéhez került nyaraló is Nagy András révén kerülhetett vissza a miniszter környezetébe.

Megkerestük Nagy Ádámot is, hogy megtudjuk, édesapja hogyan került kapcsolatba a miniszterrel, és Rogán Antal adott-e neki megbízást az ingatlanok megszerzésére. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy szerinte milyen pénzügyi háttér tette lehetővé édesapjának a két nagy értékű épület megvásárlását, a Nagy Ádám minisztériumi címére küldött kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu