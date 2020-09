Lejárt a fertőtlenítőszerek ideiglenes engedélye, mi lesz most?

Egy kormányrendelet szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) fél évvel meghosszabbíthatja az ideiglenes engedélyű fertőtlenítőszerek forgalmazását és felhasználását, de gyártani már nem lehet azokat. A MOL viszont hosszútávú engedélyt szerzett, így a cég továbbra is előállíthatja a MOL Hygi fertőtlenítőszert – tudta meg a 24.hu

A koronavírus magyarországi megjelenését követően hatalmas lett az igény a fertőtlenítőszerekre. A készlethiány miatt az NNK fertőtlenítőszerekre vonatkozó ideiglenes engedélyeket állított ki, így olyan cégek, amelyneknek volt megfelelő technológiája és képesek voltak alapanyagot szerezni, nekiálltak fertőtlenítőszert gyártani és forgalmazni. Miután a hagyományos gyártók szereit lekötötték az egészségügyi intézmények és különböző közszolgáltatók, állami szervezetek, így az üzletek egy részébe ilyen ideiglenes engedélyes fertőtlenítőszerek jutottak.

A WHO által ajánlott kézfertőtlenítőszereket biocid termékekként szigorú szabályoknak megfelelően lehetett forgalmazni, az egyik ilyen feltétel volt, hogy a címkén szerepelnie kellett, hogy a készítményt 2020. augusztus 31-ig lehet forgalmazni és felhasználni.

Vagyis az ideiglenes engedély augusztus 31-én lejárt. Attól kezdve nem lehetne elvileg sem gyártani, sem forgalmazni, sem felhasználni ezeket a szereket.

Az NNK eddig nem adott tájékoztatást arról, mi lesz azokkal a fertőtlenítőszerekkel, melyek az ideiglenes engedély lejárta után is kaphatóak a boltokban. Szerda óta nem válaszoltak arra a kérdésünkre, meghosszabbította-e a hatóság az ideiglenes engedélyeket, lehet-e még gyártani, forgalmazni ezeket a termékeket.

A Magyar Közlönyben viszont megjelent egy rendelet, az „egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról”. Eszerint az NNK engedélyezheti, hogy a már legyártott termékeket a gyógyszertárak, vállalatok legfeljebb 180 napig forgalomba hozzák, és további 180 nap türelmi időt adnak ezeknek a felhasználására. Ehhez azonban az kell, hogy az NNK kiadja ezt az engedélyt a korábban ideiglenesen engedélyezett fertőtlenítőszerre. A rendelet alapján gyártani már nem lehet ezeket a fertőtlenítőszereket.

A MOL viszont továbbra is gyárthatja a kézfertőtlenítőket. A vállalat a 24.hu-nak küldött válaszában azt írta:

a járványhelyzet miatt bevezetett ideiglenes engedélyezési eljárásnak köszönhetően a MOL Hygi a lehető leggyorsabban a került a polcokra. Ezt követően az NNK bevizsgálta a terméket, és a Hygi hosszútávú forgalombahozatali engedélyt is megkapta. Így a MOL Hygi augusztus 31. után is elérhető lesz a töltőállomásokon. A MOL Hygi receptúrája a WHO ajánlása alapján készült.