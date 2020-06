Feljelenti Németh Athinát az a cég, ahol állítólag feketén dolgozott az MSZP-videóban szereplő asszony

Még a múlt hétvégén mutatta be az MSZP azt a videót, amelyben egy mentősként bemutatott asszony tett nagyon súlyos állításokat a koronavírus-járvány miatt a kórházból hazaküldött és meghalt betegekről. Németh Athinával az MSZP országgyűlési képviselője, Korózs Lajos készített interjút. Ebben a nő azt állította, hogy tíz hazaküldött beteg ápolását vállalta el, akik közül kilencen kínok közt hunytak el otthonukban. Csakhogy az Országos Mentőszolgálat hétfőn azt közölte, hogy a mentősként bemutatott nő nem szerepel sem az Országos Mentőszolgálat, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában. Sőt a Szamaritánus Mentőszolgálat is tagadta, hogy náluk dolgozna a riportban szereplő nő. Az esettel kapcsolatban az EMMI feljelentést tett.

Pár nappal az első videó publikálása után Németh Athina papírral próbálta meg a 24.hu-nak igazolni, hogy az AMS mentőszolgálatnál dolgozik, de a cég érdeklődésünkre cáfolta ezt.

Németh Athina ezt követően ment be az ATV Start műsorába , ahol azt mondta, hogy két nappal ezelőttig nem bejelentetten az AMS mentőszolgálatnál dolgozott, és szerinte azért határolódott el tőle mindenki, mert nem volt bejelentve. Mint mondta: a botrány első napjaiban védte a céget, azt hitte, ki fognak állni mellette. Németh kijelentései kapcsán az AMS Assistance – a nő állítólagos munkahelye – szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében leírja, hogy feljelentést tesznek a magát mentőtisztnek valló Németh Athina ügyében.

A nő több nyilatkozatában is hamisan nevezte meg a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér mentéséért felelős szolgáltatót munkahelyként, sőt annak főorvosának is adta már ki magát. Most még ennél is tovább ment! Munkajogi- és adócsalással vádolta meg az AMS-t, amikor az ATV riportjában azt nyilatkozta, bejelentés nélkül foglalkoztatta a mentőszervezet. A cégünk jó hírének védelme érdekében most jogi lépéseket tesz a kamu mentőtiszt ellen