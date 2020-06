Díjat kapott a megalázott „vasalódeszkás” tornatanár

Videója közönségsiker lett. Meghurcolták érte. Most a PDSZ kitüntette.

A tornatanárt hiába imádták, amiért vasalódeszkán tanította az úszást egy videón, a makói gimnázium közalkalmazottjaként írásbeli figyelmeztetést kapott. A „vasalódeszkás testnevelőként” ismert Vezsenyi Lászlót most a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Civil Kurázsi Díjjal tüntette ki. A bátor kiállásáért.

A pedagógus ebből az alkalomból a Ne dolgozz ingyen oldalnak elárulta, a videó miatt most nem taníthat. A tankerület vezetője, az igazgatója elvárja tőle, hogy leadja a napi tananyagait, ő lelkiismeretesen el is küldi azokat, de azok a diákjaihoz már nem jutnak el, a csoportjait elvették tőle.

Amikor beütött a járványügyi vészhelyzet, kollégáival ő is azon gondolkodott, mit tehet egy testnevelő távoktatásban. Eleinte azt gondolták, elsősorban tartásjavító gyakorlatokat fognak küldeni a számítógép fölött görnyedő gyerekeknek, de jött az utasítás, hogy testnevelésből is kellenek csoportok, tananyagok.

Döcögve haladtak a dolgok, a diákok lassan csatlakoztak a csoportokhoz. Nem fért a fejükbe, milyen lehet az a testnevelés, ami digitális. Volt diák, aki csatlakozás helyett ráírt, hogy

ne már, tanár úr – ez most tényleg történik? Valóban számítógépen fogunk tesizni? Most ez tényleg megtörténik?

A gyerekek nem értették, mi folyik, ők sem tudták, mi legyen. Kérdezték a vezetőt, ő pedig azt mondta, „hát legyetek kreatívok”. Ekkor jött az ötlet, hogy csinál egy vicces videót, hogy egy kicsit feldobja a gyerekeket, akik így motiváltabbak is lesznek majd. Azt nem tudja, célt ért-e, mert másnap reggel telefonált a vezetője,

hogy azonnal szedjem le a videót, mert a tankerület vezetője fel van háborodva, tajtékzik.

Ő nagy nehezen leszedte a videót – mert nem egy kimondott youtube-guru –, de addigra már mémeket is gyártottak róla, a sajtó is imádta. Értették a humort, a pedagógiai célt is.

Négy tévéműsor kereste, őt pedig letiltották a tanításról, majd kiadták neki, hogy tanulmányozza a Nemzeti Pedagóguskar etikai kódexét, a Nemzeti alaptantervet. A tankerület vezetője elvárta volna, hogy igazgatója ezekből „kikérdezze”, de főnöke eltekintett ettől. Maga alatt volt, hiszen nem a pénz miatt lett, maradt tanár.

Írt Hajnal Gabriellának, a Kebelsberg Központ vezetőjének, aki három hét után azt válaszolta, hogy forduljon a panaszával a tankerület vezetőjéhez, aki egyébként kiszabta rá a büntetéseket. Most kivár, megnézi, hogyan alakulnak a dolgok szeptembertől. Ha akarna, három éven belül indíthatna pert, de szerinte az sem tenné helyre a dolgot, lelkileg viselte meg az ügy, szülei pedagógusok voltak, mit sem tudnak, mert megszakadna a szívük. Neki most, 30 év után, ment el a kedve a tanítástól, borzasztó csalódott, amiért eltiltottak a diákjaitól.

Kiemelt kép: youtube.com