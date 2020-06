Felhőszakadás és jégeső is lehet a Dél-Dunántúlon

Hétfőn közepesen és erősen felhős idő lesz a jellemző, emellett a legtöbb helyen összességében azért több órára kisüt a nap, írja a kiderül.hu.

A Dunától keletre többfelé, a Dél-Dunántúlon elszórtan várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A Dunántúl északi és nyugati részén helyenként fordulhatnak elő záporok. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, Nyugat-Magyarországon meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás és zivatar veszélye miatt több megyére is első fokú riasztást adott ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul, a Dunántúl nyugati felén lesz a hűvösebb. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

