Karácsony: Hamarosan nem bezárni fogjuk a köztereket, hanem még többet fogunk kinyitni

Délelőtt online sajtótájékoztatót tartott a főpolgármester, ahol arról is beszélt, mi lesz a forgalomlassítási tervével, írja a 444.

Karácsony Gergely ejelentette, hogy elfogadta közlekedésbiztonsági-forgalomcsillapítási javaslatot, és a fővárosi Fidesz-frakció módosító javaslatait gyakorlatilag egy az egyben belegyúrták a javaslatba. A cél nullára csökkenteni a halálos baleseteket a fővárosban. Erről indulna társadalmi párbeszéd, és Karácsony azt mondta, egyes kerületekben elindulnak a tesztprojektek.

Azt is elmondta, hogy december 31-ig utcáról utcára haladva kidolgozzák, hol és milyen forgalomcsillapítás szükséges, „nem fűnyíró-elven” akarják mindenhol csökkenteni a sebességet.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy Budapesten 70 km/órás forgalmi sávok is maradhatnak, de egészen biztosan bővíteni fogják a 20-30 km/órás korlátozásokat, amik már a város több részén léteznek. December végéig kell elkészülnie a javaslatnak, és januárban már döntések is születhetnek a közgyűlésen.

A járványról azt mondta, még a zárások vannak érvényben, de heteken belül elképzelhető, hogy a főváros változtat a stratégiáin, például lehet, hogy nem bezárni fogják a köztereket, mint hétvégente a Margitszigetet, hanem még többet fognak kinyitni, hogy javítsák a város élhetőségét. Ezen a hétvégén még biztosan zárva lesz a Margitsziget, de gondolkodnak a sziget és a környéke (Hajógyári-sziget, Római-part, stb.) fokozatos megnyitásán.

Azt mondta, a közlekedési változásokat a járványtól függetlenül kezdték el tervezni, de a járvány is rámutatott az emberi élet fontosságára, illetve megváltoztatta a közlekedési szokásokat is, minden európai nagyvárosban azon gondolkodnak, hogyan reagáljanak. Budapesten is nőtt a kerékpárosok aránya, ezt az igény segítenék, és szeretnék, ha az ideiglenes kerékpársávból sok később is megmaradna.

Karácsony azt is elmondta, nagyon kevés információjuk van, de a nemzetközi tapasztalatok alapján azt látják, Budapesten még nincs itt az ideje az enyhítéseknek. A kormány bejelentéséről, hogy maradnak a korlátozások, azt mondta, ezek sajnos még szükségesek.