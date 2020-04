Lezárják a Normafa összes parkolóját

Pokorni Zoltán polgármester a Normafa parkolóinak lezárásáról

Annak érdekében, hogy a Normafa mint közkedvelt találkozási pont, a járványhelyzetben ne legyen fokozott kockázatot jelentő veszélyforrás, a területhez tartozó valamennyi parkolót 2020. április 10-től lezárjuk. A Normafa park körüli közterületeken, illetve az erdőben szabálytalanul parkolókkal szemben pedig szigorúan eljárunk. E rendelkezés betartatásáról a folyamatosan járőröző rendészet gondoskodik.A kormány által határozatlan időre meghosszabbított kijárási korlátozásra tekintettel nem javasoljuk a közösségi közlekedési eszközök használatát sem. Zárva vannak a Normafán a játszóterek, a szabadtéri fitneszpark, és tilos a tűzrakóhelyek használata is. Nem látogatható az Erzsébet-kilátó sem, zárva tartanak a területen lévő vendéglátóhelyek (a Rétes büfé, a Kilátó kávézó, a Drótcsacsi büfé, valamint a Libegő lángosos és büfé). Nem üzemel a Libegő sem.Továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy a járványügyi intézkedéseket betartva lehetőleg maradjon otthon, a Húsvét ünnepét ebben az évben szűk családi körben ünnepeljék.Felelősséggel tartozunk magunkért, de felelősséggel tartozunk másokért is. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Közzétette: Hegyvidék – Több mint kerület – 2020. április 9., csütörtök