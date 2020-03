Az államtitkár kijavította a minisztert: nem zárják le a repülőtereket

Ma éjféltől minden határon, így a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren is életbe lép a határzár, de a repülőteret nem zárjuk le

– mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hétfőn este az MTI-nek. A tranzit és teherforgalom zavartalanul tovább zajlik.

„Ez azt jelenti, hogy csak magyar állampolgárok térhetnek haza” – magyarázta az államtitkár, ami sokak számára megnyugtató lehet, mert a nap folyamán arról nyilatkoztak többen félreérthetően, hogy lezárják a repülőteret.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a koronavírus-járványról szóló sajtótájékoztatón fogalmazott úgy, hogy „lezárják a nemzetközi repülőtereket”. Igaz, azt is mondta, hogy magyar állampolgárok továbbra is átléphetik a határt, valamint a szüleik és házastársaik is.

Nagy István agrárminiszter pedig egyenesen úgy fogalmazott a parlamentben, hogy „Ferihegy és a határ is teljes egészében” lezárul. Kovács államtitkár hétfő este azonban tisztázta a miniszter szavait.

Kerestük a Liszt Ferenc Repülőtér sajtóosztályát is azzal a kérdéssel, hogy praktikusan mit jelent a repülőtérnek a határzár. Azt a választ kaptuk, hogy egyelőre nem tudnak reagálni a helyzetre.

Azt sem tudtuk így kideríteni, hogy milyen járatok indulnak el, és melyeket törlik. Ugyanis az könnyen előfordulhat, hogy nem indulnak el járatok, ha azon csak néhány magyar utas lenne.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás