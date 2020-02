Vona: Orbán, Gyurcsány szintjén a magyarok

Szerinte a magyar társadalom még nem nőtt fel a demokráciához.

A Spirit FM Harcosok Klubja című műsorban Vona Gábor azt mondta, Magyarországon a pártpolitika jelenleg nem tud változást hozni. Az atv.hu által idézett beszélgetés szerint részben ezzel is magyarázta, hogy azt be is fejezte a 2018-as választások után. Úgy látja, önmagában a NER leváltása sem tenné jobbá a magyarok életét.

Mint mondta, változnia kell a társadalomnak, amely pszichésen, mentálisan még nem nőtt fel egy demokráciához. A Második Reformkor Alapítvány alapítója szerint nem Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc miatt sínylődik a demokrácia, ezek a politikusok csak

azt a szintet képviselik, amelyet ez a magyar társadalom megérdemel.

Nem állítja, hogy ezért a társadalom a hibás, hiszen a XX. század „sokszor megcsapkodott minket”, de a magyar társadalom az önvizsgálat helyett könnyen mutogat másokra, legyenek azok románok, németek, oroszok, vagy éppen az Európai Unió. Ezzel szemben ő azt képviseli – emelte ki –, hogy nézzünk magunkba.

A XIX. századi első reformkorra kitérve azt mondta, sok vitánk és problémánk volt akkor is, mégis a legdinamikusabban fejlődő századunk volt. Ennek lélektani alapjait keresi – tette hozzá. Vona azt is elárulta, fontos tanulási folyamatként tekint saját politikai pályafutására, sokat elemzi magát, ami az ország számára is tanulságos.

A törzsi gondolkodás, amelyben ő is élt, a legnagyobb hiba.

Már 2012-2013 táján érezte, hogy az út, amelyen járnak, nem jó. Az egyik ilyen pillanat az volt, amikor a párt öklének tartott Szegedi Csanádról kiderült, hogy zsidó származású. Ekkor lehetőséget látott arra, hogy kilépjenek a keresztény-zsidó vitából, de máshogy alakult, amit nehezen élt meg.

A reformkor sikerességét éppen abban látja, hogy túlléptek a törzsi konfliktusokon. Nála ezt az is segítette, hogy voltak olyan baloldali politikusok, akiket neki korábban – ez alapján – nem kellett volna kedvelnie, de másként alakult, részben gondolataik és intellektusuk miatt.