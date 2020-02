Még mindig szeretjük az akciókat, de már nem feltétlenül a legolcsóbbat keressük

Meglepő részletek arról, hogyan vásárolunk mostanában.

Szárnyaltak a webáruházak, tempósan nőtt az üzletek forgalma is októberben

Százmilliárdot falatozunk be karácsonykor

Az áruházláncok forgalma jóval meghaladta tavaly a kiskereskedelmi átlagot, akadt köztük olyan, amely két számjegyű növekedést produkált. A láncok azt érzékelik, hogy miközben dinamikusan nőnek a fizetések, változnak a vásárlói szokások is, tudatosabbak lettünk, jobban megválasztjuk, mire költünk, és hajlandók vagyunk akár a drágább terméket választani, ha minőséginek gondoljuk. Az akciókra még mindig érzékenyek vagyunk, de már nem mindenáron.

Népszerűbb a bio, a natúr, az energiahatékony és a környezetbarát

A Rossmann nem tapasztalt különbséget a vásárlói szokásokban 2018-hoz képest, számos lánc írta viszont, hogy a piac nyitott az új trendek felé, tudatosabbak lettek a vásárlók. A Praktikernél fontos lett az energiahatékonyság és a környezettudatosság, bővült náluk ezen termékkörök értékesítése. A dm-ben azt emelték ki, hogy a vásárlóknak fontos szemponttá vált, hogy egy helyen tudjanak minél több mindent beszerezni. Többen nyitottak a bio- és natúrtermékekre, a környezetbarát megoldásokra, vevőik több csatornán is utánanéznek a termékeknek, mielőtt vásárolnának, ezért a lánc részletes információkat ad termékeiről, azok felhasználásáról, az újdonságokról.

Személyes átvétel kontra kiszállítás

Miközben dübörög az e-kereskedelem, az Extreme Digitalnál tavaly emelkedett a rendelések személyes átvétele: ez a karácsonyi szezonban érte el a csúcsot, csaknem 60 százalékot. A háztartási nagygépeket már több mint öt éve előszeretettel rendelik meg a vásárlók az interneten, melyek kiszállítása méretük és tömegük miatt különleges kezelést igényel. Mivel a vártnál több panaszt kaptak az ilyen kiszállításokra, tavaly saját futárszolgáltatást indítottak Budapesten és a környező településeken a háztartási nagygépek kiszállítására. Az igénybe vett futárszolgáltatásokhoz képest a sajátjuknál tapasztalták a legkisebb csomagcsúszási arányt.

Megváltoztak a vásárlói elvárások, átalakították a kínálatot

A Tesco szerint az internet fejlődésével és a vásárlási szokások változásával módosultak a vevői elvárások is. Az emberek sokkal többre értékelik az idejüket, és már nem járnak hozzájuk például nagyméretű elektromos termékekért, CD-ért és videókazettáért – emiatt módosították a kínálatot. A felszabadult helyeken gyógyszertárat, postát, éttermeket, ruházati és sportmárkákat találhatunk, a hatékonyabb bevásárlás jegyében. Jelenleg egyetlen hipermarketjük sem nagyobb 7500 négyzetméternél, szerintük ettől kényelmesebben lehet vásárolni. Az online vásárlást területileg kiterjesztették a nyolc nagyobb város mellett 129 kisebb városra is, az önkiszolgáló pénztárakat folyamatosan fejlesztik, és ahol igény van rá, növelik a számukat.

Tudatosabban vásárolunk, választunk

Az Aldi is azt érzékeli, hogy nő a vásárlói tudatosság, ami abból is látszik, hogy erősödött a megbízható, minőségi, friss- és prémiumtermékek forgalma, különösen az ünnepi időszakokban. Bővítették ezért prémium minőségű termékcsaládjukat és a sajtkínálatot, akcióztak is. A tudatosság mellett egyre erősödő trend náluk a nyitottság, a vásárlóerő növekedésének köszönhetően vevőik hajlamosabbak kipróbálni az új termékeket, innovációkat, szívesen tesztelik a magasabb minőségű alapanyagokat, prémiumtermékeket.

Kényelem, kávé, sör, édesség, mentesek

A Spar számos konkrétumot osztott meg velünk a fogyasztói szokások változásáról, íme néhány. Kávéból „csészére” vetítve nem változott jelentősen a forgalom, viszont az őrölt-pörkölt kategória helyett 2019-re élre törtek a kapszulás termékek, amelyek forgalma értékben és mennyiségben is több mint másfélszeresére nőtt. A kényelmi termékek előtérbe kerülését jelzi még, hogy több fagyasztott, félkész-fagyasztott termék fogyott, és népszerűbbek lettek a kész/félkész sütemények. Több mint 10 százalékkal több szószt (ketchup, majonéz, mustár stb.) vásároltunk, sörből pedig a magasabb árfekvésűeket, kézműves termékeket kerestük, köztük a sörkülönlegességeket, melyek forgalma több mint 50 százalékkal nőtt. Kiugró volt az édességek, azon belül a desszertek, pralinék forgalma is, és nem csak karácsonykor, húsvétkor.

Kerestük a tudatos és egészséges táplálkozás termékeit, legfőbb szempont a frissesség, a média által felkapott „super food-ok” mindig visszaköszönnek, pl. avokádó, ezen belül is az extra méretű és a ready to eat (fogyasztásra kész) termékek forgalma nőtt látványosan. Többen fordultak a tudatos táplálkozás felé (mentesek, étrend-kiegészítők, fehérjedús termékek). Duplázódott a biogyümölcsök értékesítése, és biozöldségből is több fogyott, többen keresik a vegán termékeket, nőtt az igény a szénhidrát- és cukorcsökkentett, valamint glutén- és laktózmentes termékek iránt.

Keressük a speciális élelmiszereket

A Lidl a vásárlói igények, fogyasztói trendek megváltozására többek között új termékek bevezetésével, termékfejlesztéssel reagál. Tapasztalták például, hogy a húskészítmény-vásárlásnál nő a tudatosság, a vevők odafigyelnek az adalékanyag-tartalomra, ezért fejlesztették ki új termékcsaládjukat kiemelkedően magas, 93 százalékos hústartalommal, ízfokozó- és tartósítószer-mentesen, természetes összetevőkből.

Mivel nő a speciális étrendet követni kényszerülők száma, bővítették glutén- és laktózmentes termékkörüket. Meglévő biotermékeik mellett elsőként kínáltak tavaly augusztustól helyben sütött biopékárut. A húsmentes, növényi étrendet folytatóknak ősszel sajátmárkás termékcsaláddal jöttek ki, benne vegán burgerpogácsával és a darált készítménnyel, ami csiperkegomba-alapú, fehérjében gazdag zöldborsó-, búza- és szójafehérje felhasználásával készül. Évek óta támogatják a vásárlók egészségtudatosságát, ígérik, sajátmárkás termékeik só- és cukortartalmát 2025-ig átlagosan 20 százalékkal csökkentik.

Tapasztalatuk szerint a vásárlók egyre jobban figyelnek a termékek minőségére, akár több pénzt is hajlandóak kiadni (például a biotermékekért), és elsősorban a kiváló ár-érték arányú termékeket keresik.

Alaposan utánanézünk az akcióknak

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan állunk az akciókkal. A Praktiker a tudatosságot látja abban, hogy vásárlás előtt alaposan informálódunk az internetről. A Rossmann-vásárlók továbbra is aktívan keresik a promóciókat, tisztában vannak az árszínvonallal, költéseiket tudatosan az akciós periódusokhoz igazítják. A növekedés motorja egyfajta premizáció, melynek révén vásárlóik egyre inkább a nagyobb értékű, nagyobb kiszerelésű termékek irányába fordulnak. Újragondolt lojalitásprogramjuk és akciós politikájuk is ezeket a vásárlói célokat támogatja.

A dm a fenntarthatóság jegyében a tervezhetőségre és fogyasztói tudatosságra buzdítja vásárlóit, ezért náluk nincsenek rövid ideig tartó akciók, tartós árstratégiájuk szerint minimum négy hónapig nem emelkedik az adott termék ára. Ezzel a túlfogyasztás elkerülése mellett teszik le a voksukat, ajánlva a vásárlóknak, hogy akkor vegyenek meg valamit, amikor valóban szükségük van rá.

Az irracionális akciókra már nem vagyunk vevők

Az Extreme Digitalnál a behúzó, olcsó („cukorka”) termékekre és a prémiumárukra egyaránt van igény. Úgy látják, a magyar vásárlók akciók iránti érzékenysége nem csökkent, de már tudatossággal párosul. Az irracionális, üres akcióüzenetek kevésbé működnek, a valósak azonban még mindig meghatározóak. Érdekes hazai sajátosság, hogy ha mondjuk 150 ezer forintot szánunk egy tévékészülékre, és azt leakciózzák, akkor nem azt vesszük meg olcsóbban, hanem keresünk egy drágábbat, amit leértékeltek 150 ezer forintra.

A Tescó az árbeli versenyképességet hangsúlyozva kiemelte „A mi árunk” termékkört, mondván máshol ezeket a termékeket nem kapnák meg olcsóbban a vevők. Az Aldinál a növekedéshez az első árkategóriás termékek forgalma is elengedhetetlen – tájékoztattak.

A Spar is tapasztalja, hogy a vásárlóerő növekedése miatt egyre többen vásárolnának drágább termékeket, de emellett a jó ár-érték arány is nyerő maradt, mert a vásárlóknak pozitív élmény, ha kedvező áron kapnak jó minőséget.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor