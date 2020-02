Kiegészítő képzést kell elvégezniük a tanároknak az összevont természetismeret tantárgy tanításhoz

A természetismeret szakos tanárok mellett biológia, fizika, földrajz és kémia szakos tanárok is taníthatják majd abban az esetben, ha elvégzik az ehhez szükséges kiegészítő képzést

– ezt a választ adta EMMI a hvg.hu-nak arra a kérdésére, hogy ki taníthatja majd az összevont természetismeret tárgyat.

Az általános iskola 7-8. évfolyamán és a középiskola 11-12. évfolyamán ezentúl lehetősége lesz az iskoláknak a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat összevonva is tartani. Megjegyzi a minisztérium azt is, hogy mivel a NAT-ot felmenő rendszerben vezetik be (szeptembertől az 1., 5., és 9. évfolyamon) a felkészülésre van még két tanév. Legelőször ilyen tárgy bevezetésére ugyanis csak 2022-ben lesz lehetőség – írja a hvg.hu.

A science tárgyhoz egyelőre nem csak tanárok nincsenek, hanem hiányoznak az ilyen tankönyvek, oktatási programcsomagok, képzések is. Nahalka István oktatáskutató szerint annak bevezetését egy jó ötéves fejlesztési folyamatnak kellene megelőznie. Ő azt jósolja, hogy senki sem fogja választani ezt a lehetőséget.

