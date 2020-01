A KDNP marad a Néppártban, a Fidesz nélkül is

A KDNP marad a Néppártban, a Fidesz nélkül is

Semjén Zsolt szerint „nagy hit” kell a maradáshoz, de „ez megvan”.

Semjén Zsolt tegnap szűk körben megerősítette, a KDNP a Fidesz nélkül is az Európai Néppártban marad. Ezt mondták az atv.hu-nak kereszténydemokrata politikusok. A pártelnök az európai parlamenti szavazás után azt mondta:

a KDNP mindent lát, minden tud és mindent ért,

de marad a Európai Néppártban. Oda ugyanis Antall József és Helmut Kohl személyesen hívta be őket, és vatikáni körök és néppárti vezetők is „magas szinten” kérik, hogy maradjanak a Fidesz távozása után is.

A kereszténydemokrata politikusok szerint Semjén Zsolt azért is a maradás mellett van, mert mint mondta, „vért izzadt” a Giczy György vezette KDNP kizárása után, hogy visszavegyék őket. A meg nem nevezett kereszténydemokraták szerint Semjén Zsolt elismerte, hogy most „nagy hit” kell a maradáshoz, de szerinte „ez megvan”.

Orbán Viktor pénteken az állami rádióban azt mondta, tegnap „egy centire” volt a Fidesz attól, hogy kilépjen a pártcsaládból, miután a néppártiak túlnyomó többsége is megszavazta a jogállamiság romlásáról és a 7-es cikkely eljárásáról a határozatot.

Kiemelt kép: Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a párt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott hálaadó szentmisén 2019. december 22-én. MTI/Ujvári Sándor