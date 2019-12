6,6 millió forintot kapott búcsúzóul Éger István

Háromhavi végkielégítést és 63 nap szabadságmegváltást fizetnek ki az orvoskamara leköszönő elnökének.

Hibrid kompaktra cserélték a Magyar Orvosi Kamara szolgálati terepjáróját, a csere extra költségekkel nem járt – derül ki a kamara decemberi elnökségi döntéseiről szóló, a Facebookon és a kamara honlapján is elérhető beszámolóból. Kétségkívül nem ez volt a legnagyobb horderejű döntés, amit az új felállású, átláthatóságot hirdető MOK-vezetés az első hónapjában meghozott.

A november végén Kincses Gyula személyében új elnököt választott kamara döntött a testületet 16 éven át vezető Éger István végkielégítéséről: „megadtuk, ami a szerződésében rögzítettnek megfelelően jár” – írja a szervezet decemberi munkáját összefoglaló közleményében Álmos Péter alelnök.

Az elnökség egyhangú döntése értelmében Éger háromhavi, bruttó 3 240 000 forintos végkielégítéssel köszön el az orvoskamarától. Ezen felül összesen 63 nap szabadságmegváltást is fizetnek neki, ami további 3 402 000 forint.

Vagyis összesen 6 642 000 forintot kap búcsúzóul a továbbiakban mentőorvosként dolgozó Éger István.

Döntöttek az új elnök, Kincses Gyula béréről is, ami a közalkalmazotti szférában elérhető bérhez igazítva bruttó 680 ezer forint lesz. Így – olvasható a beszámolóban – a félállású alelnök bruttó 300 ezer forintos bérével együtt is alatta maradnak Éger korábbi bruttó 1 080 000 forintos havi juttatásának.

A december 4-i elnökségi határozatok jegyzőkönyvéből kiderül az is, hogy a leköszönő Éger búcsúvacsoráját a kamara anyagi támogatásával szerette volna megvalósítani, ezt azonban Kincses Gyuláék leszavazták.

Négy hét alatt sztrájkra készen

Az elnökség bérezésén kívül több fajsúlyos kérdésben is döntést hozott az új felállású MOK. „Tisztáztuk jogászainkkal a sztrájkfeltételek kivívásának útját” – írják a beszámolóban, hozzátéve, bírósági úton gyakorlatilag négy hét alatt sztrájkképessé válhat az egészségügy. Ez azt jelenti, hogy a bíróságnak ennyi idő kell ahhoz, hogy meghatározza a törvényben megszabott kötelező ellátás minimumfeltételeit.

Minden nyilvános Kincses Gyula megválasztásakor célul tűzte ki, hogy az Éger-korszakhoz képest az új kamara működése sokkal átláthatóbb legyen. Ennek jegyében minden elnökségi ülés nyilvános, és az ülések jegyzőkönyve felkerül a MOK honlapjára. Deklarálták a pártpolitikai függetlenséget is: a MOK elnöksége csak szakmai esemény keretében tanácskozik politikai pártok képviselőivel.

A kamarának azonban nincsenek eszközei az egészségügyi sztrájk megszervezésére, csak a Cser Ágnes vezette Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének. A két fél január közepén ül tárgyalóasztalhoz, és vitatják meg a sztrájk lehetőségét.

A sztrájkot nem most dobta be az új MOK, erről már a november végi elnökválasztást követő sajtótájékoztatón is beszélt Álmos Péter, aki első munkanapján a kamara jogászaival egyeztetett a munkabeszüntetés feltételrendszerének tisztázásáról. Akkor az alelnök úgy fogalmazott, sztrájkra nem lesz szükség, az önkéntes túlóra felmondása bőségesen elég nyomásgyakorlás.

A korábban a kamarán belül létrejött Újratervezés orvoscsoport és az általa támogatott Kincses Gyula még a novemberi elnökválasztás előtt is hangsúlyozta: a MOK ha sztrájkot nem is, de az önkéntes túlmunka felmondását meg tudja szervezni az egészségügyben. Ennek kapcsán a kamarán belül megalakult az ezt koordináló munkacsoport, januárban pedig a kamara elnöksége találkozik az ellátóhelyek orvosigazgatóival, hogy a témában egyeztessenek.

