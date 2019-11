A megismételt önkormányzati választáson is kérhető mozgóurna

A megismételt önkormányzati választáson is kérhető mozgóurna

Vasárnap az ország tíz településén kell megismételni az október 13-i önkormányzati választás szavazását; erre a voksolásra is lehet mozgóurnát kérni. A megismételt szavazásokon átjelentkezési kérelem nem nyújtható be, azonban, ahogyan négy héttel ezelőtt is, lehetőség van mozgóurnás szavazásra.

Nem élnek automatikusan az október 13-ai szavazásra benyújtott mozgóurna-kérelmek, a mozgásában gátolt választópolgárnak, ha mozgóurna biztosítását igényli, új kérelmet kell benyújtania online a www.valasztas.hu oldalon vagy személyesen a helyi választási irodában péntek 16 óráig, a választás napján pedig 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál.

A megismételt választáson választójoggal rendelkező személy itt kérelmezheti, hogy a választási iroda szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre. A választópolgár kérelmezheti azt is, hogy a megismételt választásra benyújtott korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét.

A mozgóurnát a választópolgár lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (a jegyzőtől) kell kérni, a mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik. Arra hivatkozva nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki a munkavégzése miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.

A szavazás napján a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni a mozgóurnát, de csak 12 óráig. A szavazás napján a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására megérkezzen. Aki mozgóurnát kért, az hagyományos módon, a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.

Vasárnap megismétlik az október 13-ai szavazást Jászberény mind a 21 szavazókörében, Szekszárdon összesen hét szavazókörben, Lengyeltótiban három szavazókörben, valamint Komló, Tarany és Litér egy-egy szavazókörében. Pettenden, Nyéstán, Kisberényben és Várföldén (a település mérete miatt) csak egy szavazókörben voksolhatnak a választópolgárok.

Kiemelt kép: 24.hu/Farkas Norbert