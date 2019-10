Az újraszámoltatás sem segített a helyi Fidesz-elnöknek, jogerősen is vesztett Cegléden

Nem törődött bele a vereségbe a Fidesz helyi elnöke és a szintén fideszes polgármester Cegléden – írtuk pár napja, amikor kiderült, hogy fellebbeztek a választási eredmény láttán. Tegnap elbírálta az illetékes választási bizottság a fellebbezést. A polgármesteri szavazatokat nem számolták újra, így immáron jogerős, hogy nyert az ellenzék által támogatott független jelölt, Csáky András. A város eddigi polgármestere, a fideszes Takáts László pedig szedheti a sátorfáját.

A helyi Fidesz-elnök, Hörömpő Annamária eddig önkormányzati képviselő volt. Újra indult, és az ő körzetéhez tartozó szavazókörökben rokonai voltak a Fidesz által delegált számlálók (apja egyik helyen 4-szer is átszámoltatta a voksokat), mégsem fogadta el, hogy 9 szavazattal kevesebbet kapott, mint az ellenzék közös jelöltje, László Ágnes. A választási bizottság a szavazatok újraszámlálását rendelte el, 1 szavazatot találtak még Hörömpőnek, de így is 8 szavazattal ő is alulmaradt az ellenzéki riválisával szemben. Jogerősen.