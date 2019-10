Ajkán régóta pernyét ereget magából a helyi erőmű, ígérik, jövőre ennek vége

Hosszú évek óta száll a pernye az ajkai erőmű kéményeiből, lényegében naponta tesznek fel helyiek képeket arról, hogyan teríti be a korom, pernye az autójukat, a ház ablakának párkányát. A Bakonyi Erőműbe tavaly vásárolta be magát az amúgy francia hátterű Veoila, többségi tulajdonosa lett az erőműnek (Magyarországon hat másik egysége is van), és ígéretet tett, hogy megszünteti az áldatlan állapotot. Úgy fest, jövőre megszűnhet a pernyeeső Ajkán.

Újabb üteméhez érkezik az ajkai erőmű korszerűsítése a Bakonyi Erőmű Zrt. mintegy hatmilliárd forint összegű beruházássorozatának részeként. Az ajkai erőmű kéményeinek felújítása után ősszel a létesítmény kazánparkjának rekonstrukciója folytatódik. Ennek első lépeseként az erőmű 10-es kazánját korszerűsítik a szakemberek, amely fontos szerepet fog betölteni az erőmű környezetvédelmi mutatóinak javításában, az üzembiztonság fokozásában, valamint a szénfelhasználás mértékének csökkentésében és a megújuló alapú tüzelőanyagok részarányának növelésében. A 10-es kazán felújítása a tervek szerint 2019 decemberére fejeződik be – közölte az erőmű tulajdonosa, a Veoila Energia Magyarország Zrt.

A rekonstrukciót követően a kazánok jelentősen alacsonyabb károsanyag-kibocsátás mellett tudnak majd működni és tovább csökken a pernyekibocsátás mértéke is.

A 10-es kazán 2019 őszén megkezdett rekonstrukciója ez év végére valósul meg. A soron következő kazán felújítása 2020 májusában veszi kezdetét, és a 2020. évi őszi fűtési szezonban már megújult formájában fog a lakosság rendelkezésére állni. Ezt követően 2020 őszén indulnak el a létesítmény következő kazánjának felújítási munkálatai.

A strukturált ütemezés eredményeként 2020. év végére a három kazán fejlesztése befejeződik, és a kazánok okozta pernyekibocsátás Ajka városában megszűnik

– ígérik.

Kiemelt kép: Bakonyi Erőmű ajkai egységének felújítása, tervek. Forrás: Bakonyi Erőmű