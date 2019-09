Karácsony: Orbán Tarlóssal is bünteti Budapestet

Neki egyetlen feltétele lenne a vitához: Tarlós ne használjon megafont.

A Klubrádióban Karácsony Gergely – miután előzőleg Tarlós István hosszan pocskondiázta a zuglói ügyekért – azt mondta, úgy tűnik, mintha a főpolgármester a jövőben nem is Budapestet, hanem a kerületet akarná irányítaná. Az előző polgármester, a fideszes Papcsák Ferenc örökségéhez képest Zugló pénzügyei rendben vannak és komoly eredményeket értek el.

Az egész várost érintő parkolási mizériáról azt mondta, ha lenne Tarlós–Karácsony vita, megkérdezné, miként lett 9 év alatt a 10 ezer P+R parkolóból pár száz. Jelezte, Tarlóssal ellentétben, nem gondolja, hogy Orbán Viktorral kell egyeztetni az egységes parkolásról, a kerületi polgármestereket kell meggyőzni.

Tarlós azt gondolja, Karácsony a jövő

Karácsony Gergely azt mondta, a főpolgármester-jelölti vita, az érvek és ellenérvek ütköztetése, a demokrácia miatt lenne fontos.

Neki nincsenek feltételei, csak annyi, Tarlós vele ne megafonba beszéljen. Ironikusan úgy vélte, a főpolgármester semmi mást nem tesz, csak őt pocskondiázza, miközben a város jövőjéről kellene beszélnie, tehát vélhetően ő maga is azt gondolja, Karácsony Gergely jelenti a város jövőjét.

Vita nélkül Tarlós Istvánnak elég kinyilatkoztatásokat tennie a kormány lakájmédiájában a budapesti ingatlanárak elszállásáról, a Városliget beépítéséről, a Római-parti gátról, a fakivágásokról, miközben nincs válasz a legalapvetőbb kérdésre:

ez a város a kormány játszótere vagy a budapestieké?

A kormány látványberuházásainak többsége rengeteg pénzbe kerül, de azok alig szolgálják a fővárosiak érdekeit. Ami meg mégis, mint az 3-as metró felújítása, az meg „az évtized legnagyobb korrupciós ügye” lett – tette hozzá. Bolgár György közbevetésére, hogy Orbán Viktor, ha ő győzne, bármikor keresztbe tehet a fővárosnak, mint Demszky idején, Karácsony azt felelte, Budapest most is bűnhődik, Tarlós egy idő után elfogadta, ha a kormány el akar venni valamit, akkor el is veszi. Ő nem hívja harcba a várost, de ez alávetettség, nem együttműködés.

