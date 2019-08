A Magyar Víziközmű Szövetség sem tudja, mennyi műanyagot iszunk

A héten írtunk róla, hogy Szél Bernadett független képviselő közérdekű adatigénylésekkel igyekezett kideríteni, hogy mennyi mikroműanyag, illetve mennyi glifozát van Magyarországon a csapvízben. A képviselő adatigényléseire az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is azt válaszolta, hogy egyáltalán nem rendelkeznek a kért adatokkal.

A történet azóta továbbgördült, ugyanis Szél Bernadett érdeklődése után a Magyar Víziközmű Szövetségnél (MaVíz) közleményben reagált:

Fontos megjegyezni azonban azt a tényt, hogy annyira újkeletű a mikroműanyaggal való szennyezés kérdése az ivóvízzel kapcsolatban is, hogy jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésre olyan egzakt mérési módszerek, amelyek egyértelműen és számszerűsítve adnának információt a vizek mikorműanyag tartalmáról, mint ahogyan arról sincs még egyértelmű információ, hogy a mikroműanyagok jelenléte a szervezetben milyen hatással bír

– írta a MaVíz, azaz ők sem rendelkeznek adatokkal a mikroműanyag szennyezésről.

A glifozátszennyezést viszont 2019 január elsejétől mérik a magyar szakhatóságok, így arra nincs magyarázat, hogy ennek mértékéről miért nem tájékoztatták az arról érdeklődő képviselőt. A MAVíz szerint egyébként nincs félnivalójuk a csapvizet fogyasztóknak, mint írták: „Hazánkban a szolgáltatott ivóvíz eredetét tekintve, 96 %-ban felszín alatti vízbázisokból származik, amelyet a szolgáltatók az általuk karbantartott hálózatokon keresztül juttatnak el a fogyasztókhoz. Ahogyan ezekbe a vízbázisokba az esetlegesen a felszíni vizekben fellelhető hormon és gyógyszermadarvényok sem jutnak le, úgy a Szövetség álláspontja szerint a mikroplasztik részecskék sem tudnak az ivóvíz kitermelési helyének közelébe kerülni, hiszen a felszíni vizeink, illetve ezek a vízbázisok nem érintkeznek egymással”.

Szél Bernadettnek azért felajánlották, hogy ellátogathat a központjukba, hogy személyesen győződjön meg arról, hogy továbbra is biztonságos a magyarországi ivóvíz. A képviselő elmondta nekünk, hogy szívesen eleget tesz a felhívásnak, azonban azzal a feltétellel, ha az Emmiből is vele megy valaki, hogy a kormány is képviseltesse magát.

Arra számítottam, hogy csak kapok két számadatot, a mikroműanyag-, illetve a glifozás szennyezésről. Ehhez képest lassan úgy érzem magam, mint amikor a MET gázkereskedő ügyei után nyomoztam

– mondta nekünk Szél Bernadett, arra utalva, hogy szerinte gyanúsan sokat titkolózik a kormány és a hatóságok a vízügyben.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu