A szervezők azt kérik, senki ne menjen autóval a Szigetre

A közlekedés és a bejutás is tovább tarthat a szokásosnál.

Ed Sheeran lesz a főattrakció a Sziget szerdai nyitónapján, amelynek látogatóit arra kérik a szervezők, hogy időben induljanak el, mert a közlekedés és a bejutás is tovább tarthat a szokásosnál. A beléptetéshez személyi igazolványra van szükség, és azoktól is korábbi érkezést kérnek, akik már megkapták a karszalagot, mert mindenkit biztonsági átvizsgálásnak vetnek alá.

Határozottan kérik, hogy autóval senki ne induljon el, felsorolják az alternatívákat is: sűrített járatokkal közlekedik a HÉV és a busz, a BKK és a MAHART is működtet hajójáratokat, a City Taxi és a Főtaxi a helyszínig viszi az utasokat, és a kerékpárokat is megőrzik.

A készpénzmentes fizetésre is felhívják a figyelmet: vagy saját érintős bankkártyával, vagy a karszalagon lévő chippel lehet fizetni, utóbbira viszont fel kell tölteni a pénzt. Ennek legegyszerűbb módja a Sziget mobilapplikáció használata, amivel megúszható a sorbanállás, és távozás után automatikusan visszautalják a megmaradt pénzt. (Fotó: 24.hu / Farkas Norbert)