A Sziget a környezettudatosságtól lesz hangos

A Sziget Fesztivál eddig a Love Revolution címszó alatt hívta fel a figyelmet a fenntarthatóságra és az elfogadásra, most pedig további programokat szerveznek a témák köré a nagyszínpados bulik helyett. A közlemény szerint a Nagyszínpadon lesznek rövid előadások és performanszok a környezettudatosság, illetve a emberi jogok jegyében.

Jön például Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató, az ENSZ békenagykövete, Al Gore, volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója például videóban üzen majd. Emi Mahmoud költő egykori menekültként hívja fel a figyelmet a hátrányos helyzetűekre. Mahmoud többek között slam poetryvel mozgat meg tömegeket.

A Nagyszínpadra jön majd az a Drew Dollaz is, aki táncosként dolgozott már Rihannával, Skrillexszel és Madonnával is, de most az olyan kérdésekre fókuszál, hogyan kergethet egy krízis öngyilkosságig egy gyereket vagy tinit. Minden nap hétkor jönnek ezek a programok, hogy felváltsák az eddigi hagyományokat a color partyval vagy a többi töltelékkel.

Kiemelt kép: Noam Galai/Getty Images for Global Citizen