Magyar egyetemen olyan bátor beszédet rég mondtak, mint ez az amerikai lány

Egy amerikai fiatal beszédétől az arcára fagyott a mosoly a Corvinus teljes vezetésének az egyetem diplomaosztóján, nem véletlenül. Hasonlóan kritikus gondolatok nem hangoztak még el ilyen ceremónián, Clare Humphreys nyilatkozott a 24.hu-nak.

Ez a ceremónia több mint a Corvinuson tartózkodásunk vége. Ez egyben az egyetem eddigi korszakának végét is jelenti.

Ezek a mondatok egy zsúfolásig telt teremben hangzottak el a Budapesti Corvinus Egyetem diplomaosztó ünnepségén. A beszédet az intézmény egyik végzős hallgatója, az amerikai Clare Humphreys mondta el, aki részletesen beszámolt arról, miért tartja rémisztőnek a Corvinus előtt álló jövőt.

Jövőre átalakítják az egyetemet, egy közhasznú intézményből magánintézmény születik, ami egy bank és egy olajcég tulajdonában áll majd, a miniszterelnök egyik közeli barátjának irányítása alatt – mondta.

Mi történt a Corvinusszal? Az intézmény fenntartói joga július 1-jén hivatalosan is Maecenas Universitatis Corvini vagyonkezelő alapítványhoz került. Ennek kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt Mol-vezér, akit Horvátországban vesztegetéssel vádolnak. A Corvinus elnöke az az Anthony Radev lesz, aki egyfelől Csányi Sándor és Hernádi barátja, másrészt előfordul, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel ultizik.

Megemlítette azt is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amelynek fenntartása alá az alapítvány bejegyzése előtt került az egyetem, korábban már megsértette a Magyar Tudományos Akadémia integritását a kutatóintézetek elcsatolásával és a finanszírozás átalakításával.

A Corvinus túlélte a szocializmustól, de hogy fogja kibírni a neoliberalizmust?

– tette fel a kérdést a fiatal lány, aki arról is beszélt, hogy azért jött ide tanulni, hogy elkerülje az amerikai felsőoktatási rendszer okozta eladósodást, viszont most azt látja, hogy Magyarországon épp olyan intézkedéseket vezetnek be, amik megfojtják otthoni barátait.

@Clare Ariel bátor és inspiráló beszédet tartott pár napja a Corvinus diplomaosztóján, amelyben kérlelhetetlenül szembesítette az egyetem vezetését felelőtlen kormányzati kollaborálásukkal. A videót feliratoztuk Clare engedélyével, így most az angolul nem beszélők is megérthetik. Közzétette: Partizán – 2019. július 27., szombat

Clare beszédben megjegyezte, hogy sokan a teremben már valószínűleg bánják, hogy engedélyezték, hogy beszédet tarthasson, hiszen eltért az eredeti szövegtől. A coloradói lány a ceremónia után visszautazott hazájába, de szívesen válaszolt a 24.hu kérdéseire a tengerentúlról is.

Elmondom, még ha nem is akarjátok hallani

Elmondta, azért vállalkozott erre a feladatra, mert külföldi hallgatóként hangot akart adni annak a környezetében lévő rengeteg ember véleményének, akik hasonlóan gondolkodnak az egyetem sorsáról, mint ő. Magyar és külföldi barátai is sokat segítettek neki a beszéd összeállításában, hiszen nem akarta, hogy esetleg tévesen interpretálja egyetemi közössége gondolatait. A beszéd tartalmáról előzetesen csak azok tudtak, akik segítettek neki a megírásában.

Sőt, az egyetem vezetésének a diplomaosztó előtt teljesen más szöveget adott le, mert tudta, hogy nem engedélyezték volna, hogy elmondja, amiről úgy érezte, el kell mondania.

A beszéd után a diákok és a ceremónia vendégei felállva tapsoltak, a különböző egyetemi méltóságokat és a vezetőséget azonban nem nyűgözték túlzottan a hallottak: alig tapsoltak, többnyire csak egykedvűen néztek maguk elé. Clare szerint ebből világosan lejött, mennyire megosztott az egyetem a jövőjét illetően.

Retorzióval viszont nem volt kénytelen szembenézni a diplomaosztó végeztével, senki nem mondta neki, hogy nem kellett volna elmondania ezt a beszédet. Sőt, több tanár is megdicsérte az elmondottakat, valamint kifejezte támogatását az egyetem végzős diákjának.

Clare azt mondja, őszintén szólva már nem tudja, miért is választotta Magyarországot és a Corvinust, de arra biztosan emlékszik, hogy a magas tandíjak és az ezek által okozott óriási adósság gondolata miatt tudta, hogy Amerikán kívül lesz kénytelen tanulni.

Turistaként korábban már járt a magyar fővárosban, a város pedig már akkor lenyűgözte, majd amikor találkozott a Corvinus angol nyelvű kommunikáció és médiatudomány képzésével, meggyőződött arról, hogy szeretné elvégezni, ha már ezt az intézményt tartják az egyik legjobbnak az országban.

Valahonnan ismerős, ami itt történik

Az egyetemmel kapcsolatban ambivalens érzései vannak, hiszen mint mondta, az oktatás színvonala teljes mértékben a tanároktól függ, akik közt néhányan elképesztően elhivatottak, tömérdek személyes áldozatot hoznak a diákokért, akár különböző programok szervezésével, amikért aztán semmilyen kompenzációt nem kapnak.

Csakhogy tapasztalatai szerint inkább csak a szerencsén múlt, hogy többségében hozzáértő tanárokkal találkozott, ugyanis többen arról számoltak be a külföldi hallgatók közül, hogy egyes tanárok sem az angoltudás terén, sem szakmailag nem elég képzettek.

Az egyetemi évek során úgy érezte, hogy a külföldi hallgatókat az egyetemi közösség másodrendű tagjaiként kezelik, így több barátjával együtt megalapítottak egy diákegyesületet azzal a céllal, hogy megoldást találjanak azokra a problémákra, amikről az egyetem vezetése nem akart tudomást venni.

Clare a diplomája birtokában a kommunikáció területén szeretne elhelyezkedni, de nem átlagos irodai munkát képzel el, hanem szeretne egy globális mozgalom részévé válni, ami egy zöldebb bolygó megteremtésén dolgozik. Úgy érzi, segítenie kell szülőhazáját, hiszen a világ problémáinak jó része Amerikában keletkezik, így nem tartja valószínűnek, hogy visszatér Magyarországra.

Az amerikai lány arról is beszélt, hogy nagyon sok mindent megszeretett Magyarországban, viszont tanulmányai során rendre feltűnt neki, hogy egyes folyamatok zavarba ejtően hasonlítanak arra, ami Amerikában történik az utóbbi években. Magyar barátai az évek során megmutatták neki az ország szépségeit, viszont megismertették vele az itteni lét nehézségeit is.

Magyarország a történelem során számos elnyomó erő áldozata volt, most pedig saját uralkodó osztályának önkényuralmától szenved, és minden szabad gondolatra és független szervezetre a pusztulás vár

– mondta vészjóslóan Clare.

Harc a gondolkodás ellen

A Corvinus volt hallgatója ott volt a Kossuth téren decemberben a rabszolgatörvény elfogadása miatt szervezett tüntetésen, ahol látta, hogy hiába akarnak rengetegen valamilyen változást elérni, gond nélkül félrelökik őket az útból, ahogy gyakran szülőhazájában és a világ számos országában is.

Az MTA megcsonkítása és a CEU elüldözése a Fidesz háborújának két legutóbbi példája, a harcot a magyar kormány a kritikus gondolkodás ellen vívja

– fogalmazott az amerikai lány, aki szerint a CEU elűzése főleg ijesztő, hiszen ez a lépés teljesen precedens nélküli az EU-ban.

A Corvinusra váró változásokkal kapcsolatban azt mondta, sem a diákok, sem az oktatók nem voltak előre beavatva, csak szóbeszéd útján értesültek a várható átalakításról. Clare emlékei szerint az általa leginkább tisztelt tanárok harcoltak leginkább a közelgő változások ellen. A bejelentés végül egy fórumon hangzott el, ahol az egyetem rektora és a kancellár a hallgatók kérdéseire nem válaszolt. Az amerikai lány megjegyezte, hogy nem igazán érti, az egyetem hogyan tervezi a külföldi hallgatók arányát 45 százalékra emelni a közeljövőben, amikor a mostani 12 százalék megfelelő kezelése is nehézkesen megy sokszor.

Clare nem gondolja, hogy a kormány bármilyen szinten is reagálna a beszédére, mint mondta, legfeljebb a propagandamédia egyik felületén kerülhet terítékre, azonban a sok ezer kilométeres távolság révén biztonságban van a különféle támadásoktól.

Az egyetem új működési modellje pedig lehet, hogy sokaknak nem lesz annyira vonzó, mint ahogy azt a kormány előzetesen gondolta.

Soha nem áldoznám a pénzem, időm és energiám egy olyan egyetemre, amit Palkovics László vagy Orbán Viktor valamelyik barátja irányít

– mondta az amerikai lány arra a kérdésre, hogy ha most kellene egyetemet választania, szóba jöhetne-e a Corvinus.