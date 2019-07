Bíró figyelmeztette a fogdára vitt hajléktalant, hogy ne legyen hajléktalan

Cs. Béla védői fellebbeztek, szerintük a férfi törekszik arra, hogy ne az utcán éljen.

Mint szerdán megírtuk, egy hosszabb, hallgatólagos „moratórium” után ismét őrizetbe vettek egy embert Budapesten életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt, őt csütörtökön állították bíróság elé. Pontosabban – mint arról a 444 beszámol – személyesen nem is vehetett részt a tárgyaláson, videótelefonon kapcsolták a tárgyalóterembe a Gyorskocsi utcából, és megbilincselve válaszolt a kamerába. Ügyvédet is csak kisebb huzavona után engedtek be hozzá.

A rendőrség kérte, hogy Cs. Bélát ítéljék közmunkára, a bíró viszont enyhébb ítéletet hozott, és figyelmeztetésben részesítette. A férfi védői fellebbeznek, szerintük nem követett el szabálysértést, mert törekszik arra, hogy ne az utcán éljen.

Cs. Béla elmondta: felesége 2016-os halála után eladta a lakást, az érte kapott pénzt a gyerekének adta, azóta nincs állandó lakhelye. Volt hajléktalanszállón, de ott ellopták a cipőjét, nem akar visszamenni. Szobafestő, rendszeresen dolgozott hajléktalanként is, volt, hogy tudott szobát bérelni, vagy munkásszállón lakott. Mostanában megint ajánlottak neki munkát, amivel járna neki munkásszálló, oda szeretne bejutni.

A rendőrség szerint háromszor is figyelmeztették a férfit – július 22-én délután és 23-án késő este, de Cs. Béla védője jelezte, hogy nem mindegyik jegyzőkönyvet írták alá, a férfi pedig azt mondta: valóban igazoltatták háromszor, de nem figyelmeztették.