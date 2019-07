A hosszú élet titkáról mesél a 100 éves Bálint gazda

1919. július 28-án született, vagyis jövő vasárnap lesz százéves Bálint György. Ez alkalomból kereste őt fel a Reuters hírügynökség, amely egy videót is készített Bálint gazdával, Magyarország kedvenc kertészével.

Bálint gazda az interjúban azt mondja száz évére visszatekintve, hogy a föld és a környezet ápolása a legcsodálatosabb munka, és mindenkit arra biztat, ha van kertje, bármilyen kicsi is, termesszen zöldséget, gyümölcsöt, már csak azért is, mert akik így tesznek, többet is fogyasztanak ezekből. Az is kiderül, hogy Bálint gazda aggódik a klímaváltozás miatt, és fontosnak tartja az önellátó közösségekbe szerveződést, mivel 2050-re tízmilliárd lehet a Föld népessége.

Aktívnak maradni – ez a hosszú élet titka a természetközeliségen túl Bálint György szerint, akivel kapcsolatban arról is ír a Reuters, hogy 42 kilósan tért haza egy ausztriai koncentrációs táborból 1945-ben, és két nővére közül az egyik a holokauszt áldozata lett.

Végezetül elmondja, hogy a kertészkedés célt és állandó sikerélményt ad neki, egy kertésszel ugyanis minden nap történik valami, „kinyílik egy virág, nőni kezd egy mag, kinyílik a paradicsom”.

