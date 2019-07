Bekerítette a társasház a játszóteret, amit 15 évig használtak a környéken élő gyerekek

Július elején írtunk róla, hogy bezárattak egy játszóteret a hollandiai Nijmegen városában, mert a gyerekek túl hangosan játszottak benne. Egy olvasónk hívta rá fel a figyelmünket, hogy Budapest XIII. kerületében is történt egy hasonló eset, igaz, ott a helyzet ennél összetettebb.

A Teve Ház lakóparkjának egyik társasházához tartozik egy játszótér, amit a környékbeliek a 2003-as átadása óta szabadon használhattak. Az ott lakók elmondása szerint a gyerekek itt biztonságos környezetben tudtak szórakozni, egészen egy évvel ezelőttig, amikor a tulajdonosi kör úgy döntött, körbekeríti a területet.

Lapunknak az egyik nyugdíjas helyi lakos arról beszélt, unokáival évekig járt le hosszabb-rövidebb időre játszótérre, ahol tartalmasan tudták eltölteni az időt.

A gyerekeknek viszont el kellett búcsúzniuk az ottani játékoktól, mert 2018-ban az egészet elbarikádozták. Előbb csak nyitvatartási időben, 9 és 19 óra között lehetett látogatni a játszóteret, majd zár került a kerítésajtókra, amikhez csak a közvetlenül a játszótér melletti társasházban élőknek van kulcsa. A rácson hatalmas felirat figyelmeztet:

Magánterület! Tilos az átjárás!

Az elkerített játszótérről nyílik több vállalkozás, így egy fodrászat, egy építészeti iroda, valamint egy fogászat ajtaja is, de a zárt részen keresztül elérhető a helyi idősek klubja is. A vendégek ide csengetés útján juthatnak be. A lépcsőházak bejárata ugyanakkor pont a társasház két átelleni oldalán van, a lakóknak tehát nem kell keresztül járniuk a területen.

Ottjártunkkor teljesen kihalt volt az egész játszótér, közel két óra alatt egyetlen gyermeket sem láttunk.

A sarki pékség egyik alkalmazottja kérdésünkre válaszolva arról beszélt, sokáig ő is ide vitte a kisfiát, de erre már nincs lehetőségük, amit azért is sajnál, mert az egyébként jó állapotban lévő eszközök elkezdtek lepusztulni.

Amióta elkerítették az egészet, senki nem jár ide. Elvileg a szomszédos társasház lakói használhatnák, de nem szoktunk itt látni senkit. Állítólag nagyon felhallatszott a gyerekzsivaj, és ez zavart néhány lakót

– mondta.

Információink szerint az egyik közeli bölcsődéből is ide hozták át napközben a gyerekekkel kisebb csoportokban. Úgy tudjuk, hogy az intézményt előre nem értesítették a játszótér lezárásáról, egyszer csak szembe találták magukat a kerítéssel. Így most egy kicsivel távolibb, közterületen lévő játszóteret látogatnak a fiatalokkal.

Gellért Lajos, az önkormányzat sajtóreferense korábban a XIII. kerületi Hírnök megkeresésére arról tájékoztatott, hogy jogszerűen zárták le a területet. Azt üzente az egyik olvasónak,

sajnálatos, hogy az Önökhöz legközelebb eső, megszokott játszóteret unokái nem tudják használni. Szerencse, hogy a környezetükben van még játszótér. A kerületi önkormányzat nagy gondot fordít a gyermekek hasznos szabadtéri programjainak biztonságos eltöltésére

Megkeresésünkre a körülbelül 300 lakásos társasház képviseletét ellátó cégnél nem tagadták, hogy közrejátszott a játszótér körbekerítésében a gyerekek hangoskodása is.

Az Otthon 2000 Kft. egyik munkatársa elmondta, hiába figyelmeztették a szülőket a még most is kint lévő óriásplakáton, hogy a játszótér 19 óra után nem használható, sokszor még este is ott voltak a gyerekeikkel. Mivel több lakásnak is a játszótérre néz az ablaka, a zaj felhallatszott, a cégnél pedig rendre csörgött a telefon, hogy csináljanak valamit.

A döntésben ugyanakkor nem ez játszotta a legnagyobb szerepet. Krausz Tímea, a vállalat ügyvezetője megkeresésünkre azt mondta:

A környéken sok építkezés zajlik, a munkások ide jártak be elvégezni a dolgukat, a hajléktalanok itt éjszakáztak, a fiatalok itt iszogattak. Mi vállaltuk, hogy összeszedjük a szemetet és a mocskot utánuk, de egy idő után elfogyott az emberek türelme.

Előfordult, hogy tűt találtak a játszótér területén. Gondot jelentett az is, hogy a felnőttek eldobálták a csikkeket, aztán másnap azon tapostak a gyerekek. Sokan ott sétáltatták a kutyákat, amik odapiszkítottak a földre.

A játszótér fenntartásáért a társasház által megbízott képviselet felel, aminek szigorú szabályai vannak.

A lakóközösség ezek miatt az okok miatt döntött úgy, hogy lekeríti a játszóteret. A másik megoldás az lehetett volna a hajléktalanok által jelentett problémákra, hogy a teljes Teve Házat körbeveszik kerítéssel, de átjárást akkor is biztosítaniuk kellett volna az önkormányzati rendelet értelmében reggel 6 és 22 óra között. Ehhez ráadásul jogszabály szerint szükséges az összes tulajdonos hozzájárulása.

Krausz Tímea szerint az érintett társasház lakóközössége elégedett, mert a probléma megszűnt. Erre erősített rá egy helyi lakos is, aki azt mondta, most már nyugodtabban tud aludni.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu