Egy órán keresztül csak a parton keresték a vízi mentők a Lupa-tóba fulladt chilei férfit

Szombaton belefulladt egy férfi a Lupa-tóba, írtuk meg hétfőn az Index alapján. A lap délután újabb részlétekről számolt be, információik szerint egy chilei férfiről van szó, aki fiával együtt Magyarországon élt, a hétvégére pedig rokonok jöttek hozzájuk látogatóba.

– mondta az Indexnek a férfi fia. Az unoka viszont már nem találkozott a nagypapájával. A családtagok először maguk kezdték el keresni a férfit, később aztán szóltak a vízi mentőknek is, akik viszont a család szerint érthetetlen módon csaknem egy óráig kizárólag a parton kutattak az eltűnt férfi után.

Többször is mondtuk, hogy édesapám bement a vízbe, sőt meg is mutattuk, melyik részen indult el, de nagyon sokáig csak a parton keresték. Majdnem egy óra telt el, mire egy csónakkal a vízpart közelében is elkezdték átnézni a vizet, a tó közepén viszont egyáltalán nem kutattak utána