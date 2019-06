ATV: Fiatal, pártonkívüli jegyzőt indít a Fidesz Szombathelyen

Balázsy Péter, a Vas megyei önkormányzat hivatalvezetője lehet a Fidesz polgármester-jelöltje Szombathelyen, írja az Atv.hu. A lap szerint a fiatal jegyző pártonkívüli, de jó kapcsolatot ápol fideszes vezető politikusokkal, így Hende Csabával is.

A lap szerint csütörtök este ülésezik az alapszervezet, és ezen az ülésen döntenek a jelölt személyéről is. Balázsy a Vas megyei önkormányzat hivatalvezetője, a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetője, címzetes egyetemi docens.

Lapunk a múlt héten arról írt, hogy a Fidesz felkérte Király Gábort, a Haladás és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusát, hogy induljon a szombathelyi polgármester-választáson. Ezt a futballista környezetéből is megerősítették, jelezve, hogy döntés még nem született, de Király utóbb közleményében cáfolt. Azt viszont most az Atv.hu is megjegyzi, hogy a hírek szerint Király is rokonszenvezik a jelölttel.

Szombathelyen egyébként lesz ellenzéki összefogás, a közös polgármester-jelölt pedig a szocialista Nemény András.